Луна оказалась ярче Солнца

В последнее время Луна не перестает удивлять ученых. Исследователи из Национального института ядерной физики в Италии обнаружили, что Луна сияет ярче Солнца. Правда, только в гамма-диапазоне.

Луна – второй по яркости объект на земном небосводе. Для человека она выглядит как белый шар за счет отражения видимого света от Солнца, сообщает HighTech.

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Однако полученные данные с гамма-телескопа Fermi указывают, что спутник Земли гораздо ярче, чем мы видим. Это связано с отсутствием на нем магнитного поля.



Снимки Луны, полученные с помощью гамма-телескопа Fermi

На ее поверхности собираются высокоэнергетические частицы, возникающие из-за взрывов звезд или поглощения их черными дырами. Эти частицы ударяются о поверхность Луны, в результате чего появляются гамма-лучи.

Магнитное поле Солнца блокирует часть космических частиц, и звезда генерирует меньше гамма-лучей. Поэтому получается, что в гамма-диапазоне Луна "горит" заметно ярче Солнца.

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