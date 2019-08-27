Луна оказалась ярче Солнца

40 Читати новину українською
Луна оказалась ярче Солнца
Луна оказалась ярче Солнца / Unsplash

В последнее время Луна не перестает удивлять ученых. Исследователи из Национального института ядерной физики в Италии обнаружили, что Луна сияет ярче Солнца. Правда, только в гамма-диапазоне.

Луна – второй по яркости объект на земном небосводе. Для человека она выглядит как белый шар за счет отражения видимого света от Солнца, сообщает HighTech.

Читайте также: Ученые получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу: фото и видео

Однако полученные данные с гамма-телескопа Fermi указывают, что спутник Земли гораздо ярче, чем мы видим. Это связано с отсутствием на нем магнитного поля.


Снимки Луны, полученные с помощью гамма-телескопа Fermi

На ее поверхности собираются высокоэнергетические частицы, возникающие из-за взрывов звезд или поглощения их черными дырами. Эти частицы ударяются о поверхность Луны, в результате чего появляются гамма-лучи.

Магнитное поле Солнца блокирует часть космических частиц, и звезда генерирует меньше гамма-лучей. Поэтому получается, что в гамма-диапазоне Луна "горит" заметно ярче Солнца.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Джамале 36: правила жизни и лучшие цитаты
сегодня
813
Теги: Солнце Луна Новости Техно Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
26 августа 21:02 Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
Анастасія Можаровська 1620
Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника
25 августа 22:04 Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника
335
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
25 августа 18:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
478
Кто такой Нил Армстронг: интересные факты о первом человеке на Луне
25 августа 08:09 Кто такой Нил Армстронг: интересные факты о первом человеке на Луне
Анастасія Кушпіт 653
Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана
24 августа 22:03 Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана
3174
Новости
Больше новостей
Залиште відгук