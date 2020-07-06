5 июля было новое полутеневое лунное затмение. По киевскому времени, это явление начиналось в 6 утра. Поэтому украинцы не имели возможности его увидеть.

Затем, 24 канал собрал самые яркие фото из социальных сетей, на которых можно увидеть полутеневое лунное затмение.

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Took some photos of the full "buck" moon last night during the partial #lunareclipse2020. Never actually saw any difference in the shots, even though I captured images throughout the eclipse. Also managed to capture some shots of Jupiter and its moons! pic.twitter.com/Nwk2NV4LEv — DeusTechMachina (@deustechmachina) July 6, 2020

#lunareclipse2020

The moon was pretty last night and it was wild you can’t even see the moon tonight I’m really grumpy about it pic.twitter.com/yuSFiGRr1Z — Teresa miller (@MyslfTm) July 6, 2020

Как известно, лучше всего это полутеневое затмение было видно для жителей Центральной и Южной Америки. Именно они публиковали фото этого явления в социальных сетях.