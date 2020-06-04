В ночь с 5 на 6 июня можно будет увидеть полутеневое лунное затмение. Это явление очень хорошо видно жителям Европы. В том числе и украинцам.

В целом полутеневое лунное затмение продлится 3 часа, 18 минут и 13 секунд, передает space.com.

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Где и когда можно увидеть

Лучше всего это явление можно будет увидеть из Африки, Австралии, Центральной и Южной Азии.

При этом частично лунное затмение будет видно жителям Европы.



Где можно увидеть лунное затмение / карта timeanddate.com

Начало полутеневого лунного затмения приходится на 20:45:51 по киевскому времени. Правда, этот период украинцы еще не увидят. А вот пик затмения, который начнется в 22:24:55 по Киеву, будет видно с территории нашей страны.

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В полутени Луна будет находиться более 3 часов и закончится это явление уже 6 апреля в 00:04:03 (киевское время).

Что такое полутеневое лунное затмение?

Это разновидность лунного затмения, во время которого спутник Земли заходит только в полутень нашей планеты. Такой вид затмения малозаметный, поэтому невооруженным глазом его увидеть сложно, лучше использовать при этом специальное оборудование. Следующее полутеневое лунное затмение можно будет увидеть в ночь с 4 на 5 июля 2020 года.