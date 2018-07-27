Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления

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Лунное затмение 21 января 2019 - фото, видео
Лунное затмение 21 января 2019 / Соцсети

В ночь на 21 января можно было увидеть лунное затмение. Отчасти это явление могли видеть и украинцы. Пик пришелся на 7:12 по Киеву. Необычным это явление считают еще и потому, что Луна получила медный "кровавый" оттенок.

Необычный цвет Луны появился из-за рассеивания и преломления солнечного света сквозь нашу атмосферу, когда Луна проходит через тень Земли во время полного лунного затмения.

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Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями этого явления, делятся снимками Кровавой Луны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The “Super Blood Wolf Moon” and total lunar eclipse, as seen from Vancouver, British Columbia. January 20, 2019. At this point totality has passed and the moon is beginning to come out of the earth’s shadow. . . . . . . #superbloodwolfmoon #lunareclipse #bluemoon #superbloodwolfmooneclipse2019 #mariecardonaphotography . . . . . . #vancouver #vancitybuzz #explorebc #eclipse2019 #dailyhivevan #vancouverisawesome #totallunareclipse #trifecta #spacephotography #stars #nightowl #nasa #natgeo #natgeotravel #science #ilovescience #moonshots #howlatthemoon #wolfmoon #bloodwolfmoon #bloodwolfmoon2019 #bloodwolfsupermoon #vancouversun #yvr #moonphotography

Публикация от Marie Cardona (@ms_marie_photography)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#bloodmoon #lunareclipse #bloodwolfmoon

Публикация от Noah Gallagher (@ngallag12001)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super Blood Wolf Moon #moon #night #sky #bloodwolfmoon #canada #vancouver

Публикация от Autumn (@autumn.wqx)

 

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Что такое лунное затмение?
Это явление, при котором Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли. Свою "кровавою" окраску Луна получит при полном затмении. Наибольшее время затмения может может растянуться до 1 часа 40 минут.

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Теги: Техно Луна Космос
Источник: Техно
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