Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления

В ночь на 21 января можно было увидеть лунное затмение. Отчасти это явление могли видеть и украинцы. Пик пришелся на 7:12 по Киеву. Необычным это явление считают еще и потому, что Луна получила медный "кровавый" оттенок.

Необычный цвет Луны появился из-за рассеивания и преломления солнечного света сквозь нашу атмосферу, когда Луна проходит через тень Земли во время полного лунного затмения.

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Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями этого явления, делятся снимками Кровавой Луны.

Місячне затемнення 21 січня 2019: відео

Что такое лунное затмение?

Это явление, при котором Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли. Свою "кровавою" окраску Луна получит при полном затмении. Наибольшее время затмения может может растянуться до 1 часа 40 минут.

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