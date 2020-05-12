Лунный фонарик: неожиданный проект NASA для поиска льда на спутнике

В NASA продолжается работа над программой по высадке на Луну-Artemis. Первая женщина и очередной мужчина должны высадиться на Южном полюсе Луны к 2024 году. На этот раз месячная экспедиция задержится на дольше, чем могли себе позволить коллеги с Аполлона.

Для того, чтобы экспедиция могла оставаться на Луне дольше, астронавтам нужно будет использовать некоторые природные ресурсы самого спутника. В частности – это водяной лед, который существует в глубоко затененных кратерах на полюсах Луны. Для этого NASA подготовило проект специального спутника, который поможет астронавтам, рассказывает The Alpha Centauri.

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Как можно использовать лед с поверхности Луны

Этот лед можно растопить и очистить таким образом получив питьевую воду. Также его можно использовать для ракетного топлива. Lunar Flashlight – спутник размером с портфель, который планируют запустить 2021 года и конкретной миссией которого является выявление природного поверхностного льда в кратерах на Луне.



Запасы льда на полюсах Луны / NASA

Что такое Lunar Flashlight и что он будет делать

Принцип работы спутника простой – с помощью четырех лазеров Lunar Flashlight осветит лунный грунт, а затем проанализирует спектр отраженного излучения, который укажет на наличие или отсутствие воды.



Спутник Lunar Flashlight будет / NASA

Залежи водяного льда были обнаружены ранее орбитальными космическими аппаратами, но Lunar Flashlight позволит точно определить местоположение залежей, которые затем могут быть использованы астронавтами, находящимися на Луне в течение длительного периода.

Lunar Flashlight станет первой миссией, которая использует "зеленое" топливо, являющееся менее токсичным и безопасным, чем гидразин, который обычно используется большинством космических аппаратов.



Космический аппарат Lunar Flashlight

Космический аппарат формата 6U CubeSat был разработан командой Лаборатории реактивного движения (JPL), Калифорнийского университета, Лос-Анджелеса (UCLA) и Центра космических полетов Маршалла NASA. Он был избран в начале 2015 года отделом по передовым исследовательским системам NASA (AES) для запуска в 2021 году в качестве полезной нагрузки для миссии Artemis 1.

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