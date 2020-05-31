В основе лунного календаря на июнь 2020 года лежат фазы месячного цикла. В этом календаре можно найти информацию о влиянии Луны на организм человека.

24 канал рассказывает лунный календарь и дни, которые являются в этом месяце благоприятными для чего-то нового.

Читайте также Лунный календарь на май 2020

Лунный календарь на июнь 1 июня Растущая луна 10, 11 день 2 июня Растущая луна 11, 12 день 3 июня Растущая луна 12, 13 день 4 июня Растущая луна 13, 14 день 5 июня Полная луна 14, 15 день 6 июня Убывающая луна 15, 16 день 7 июня Убывающая луна 16, 17 день 8 июня Убывающая луна 17, 18 день 9 июня Убывающая луна 18 день 10 июня Убывающая луна 18, 19 день 11 июня Убывающая луна 19, 20 день 12 июня Убывающая луна 20, 21 день 13 июня Третья четверть 21, 22 день 14 июня Убывающая луна 22, 23 день 15 июня Убывающая луна 23, 24 день 16 июня Убывающая луна 24, 25 день 17 июня Убывающая луна 25, 26 день 18 июня Убывающая луна 26, 27 день 19 июня Убывающая луна 27, 28 день 20 июня Убывающая луна 28, 29 день 21 июня Новая луна 29, 30, 1 день 22 июня Растущая луна 1, 2 день 23 июня Растущая луна 2, 3 день 24 июня Растущая луна 3, 4 день 25 июня Растущая луна 4, 5 день 26 июня Растущая луна 5, 6 день 27 июня Растущая луна 6, 7 день 28 июня Первая четверть 7, 8 день 29 июня Растущая луна 8, 9 день 30 июня Растущая луна 9, 10 день

Благоприятные дни в этом месяце: 4, 11, 18 июня.

Как влияют фазы луны на человека

От вращения Луны вокруг Земли зависят биоритмы в организме человека. В течение 28 – 30 суток Луна делает один оборот вокруг Земли.

Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.

Лучшая фаза для того, чтобы установить перед собой новые цели – Новая Луна.

Хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться в период фазы Полумесяца.

Фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного – это убывающая Луна. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.