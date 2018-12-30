Лунный календарь январь 2019

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Лунный календарь январь 2019
Лунный календарь январь 2019 / Фото из открытых источников

Лунный календарь на январь 2019 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз спутника Земли. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом Луна будет иметь влияние на ваше самочувствие.

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Місячний календар на січень
1 січня Спадаючий місяць 24,25 день
2 січня Спадаючий місяць 25,26 день
3 січня Спадаючий місяць 26,27 день
4 січня Спадаючий місяць 28,29 день
5 січня Спадаючий місяць 29,1,2 день
6 січня Новий місяць 2,3 день
7 січня Зростаючий місяць 3,4 день
8 січня Зростаючий місяць 4,5 день
9 січня Зростаючий місяць 5,6 день
10 січня Зростаючий місяць 6,7 день
11 січня Зростаючий місяць 7,8 день
12 січня Зростаючий місяць 8,9 день
13 січня Зростаючий місяць 9,10 день 
14 січня Перша чверть 10,11 день
15 січня Зростаючий місяць 11,12 день
16 січня Зростаючий місяць 12,13 день
17 січня Зростаючий місяць 13,14 день 
18 січня Зростаючий місяць 14,15 день
19 січня Зростаючий місяць 15,16 день
20 січня Зростаючий місяць 16,17 день
21 січня Повний місяць 17,18 день
22 січня Спадаючий місяць 18,19 день
23 січня Спадаючий місяць 20,21 день
24 січня Спадаючий місяць 21 день
25 січня Спадаючий місяць 21,22 день
26 січня Спадаючий місяць 22,23 день
27 січня Спадаючий місяць 23,24 день
28 січня Третя чверть 24,25 день
29 січня Спадаючий місяць 25,26 день
30 січня Спадаючий місяць 25, 26 день
31 січня Спадаючий місяць 26 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это неблагоприятные дни для человека.

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Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близостью луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.

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Теги: Космос Техно
Источник: 24 Канал
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