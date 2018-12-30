Лунный календарь январь 2019
Лунный календарь на январь 2019 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз спутника Земли. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом Луна будет иметь влияние на ваше самочувствие.
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|1 січня
|Спадаючий місяць
|24,25 день
|2 січня
|Спадаючий місяць
|25,26 день
|3 січня
|Спадаючий місяць
|26,27 день
|4 січня
|Спадаючий місяць
|28,29 день
|5 січня
|Спадаючий місяць
|29,1,2 день
|6 січня
|Новий місяць
|2,3 день
|7 січня
|Зростаючий місяць
|3,4 день
|8 січня
|Зростаючий місяць
|4,5 день
|9 січня
|Зростаючий місяць
|5,6 день
|10 січня
|Зростаючий місяць
|6,7 день
|11 січня
|Зростаючий місяць
|7,8 день
|12 січня
|Зростаючий місяць
|8,9 день
|13 січня
|Зростаючий місяць
|9,10 день
|14 січня
|Перша чверть
|10,11 день
|15 січня
|Зростаючий місяць
|11,12 день
|16 січня
|Зростаючий місяць
|12,13 день
|17 січня
|Зростаючий місяць
|13,14 день
|18 січня
|Зростаючий місяць
|14,15 день
|19 січня
|Зростаючий місяць
|15,16 день
|20 січня
|Зростаючий місяць
|16,17 день
|21 січня
|Повний місяць
|17,18 день
|22 січня
|Спадаючий місяць
|18,19 день
|23 січня
|Спадаючий місяць
|20,21 день
|24 січня
|Спадаючий місяць
|21 день
|25 січня
|Спадаючий місяць
|21,22 день
|26 січня
|Спадаючий місяць
|22,23 день
|27 січня
|Спадаючий місяць
|23,24 день
|28 січня
|Третя чверть
|24,25 день
|29 січня
|Спадаючий місяць
|25,26 день
|30 січня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|31 січня
|Спадаючий місяць
|26 день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это неблагоприятные дни для человека.
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Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близостью луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.
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