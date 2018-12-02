Лунный календарь на декабрь 2018
Лунный календарь на декабрь 2018 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз спутника Земли. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом которых Луна будет иметь влияние на ваше самочувствие.
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|1 декабря
|Убывающая луна
|23, 24 день
|2 декабря
|Убывающая луна
|24, 25 день
|3 декабря
|Убывающая луна
|25, 26 день
|4 декабря
|Убывающая луна
|26, 27 день
|5 декабря
|Убывающая луна
|27, 28 день
|6 декабря
|Убывающая луна
|28, 29 день
|7 декабря
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|8 декабря
|Растущая Луна
|1, 2 день
|9 декабря
|Растущая Луна
|2, 3 день
|10 декабря
|Растущая Луна
|3, 4 день
|11 декабря
|Растущая Луна
|4, 5 день
|12 декабря
|Растущая Луна
|5, 6 день
|13 декабря
|Растущая Луна
|6, 7 день
|14 декабря
|Растущая Луна
|7, 8 день
|15 декабря
|Первая четверть
|8, 9 день
|16 декабря
|Растущая Луна
|9, 10 день
|17 декабря
|Растущая Луна
|10, 11 день
|18 декабря
|Растущая Луна
|11, 12 день
|19 декабря
|Растущая Луна
|12, 13 день
|20 декабря
|Растущая Луна
|13, 14 день
|21 декабря
|Растущая Луна
|14, 15 день
|22 декабря
|Полнолуние
|15, 16 день
|23 декабря
|Убывающая луна
|16, 17 день
|24 декабря
|Убывающая луна
|17, 18 день
|25 декабря
|Убывающая луна
|18, 19 день
|26 декабря
|Убывающая луна
|19, 20 день
|27 декабря
|Убывающая луна
|20, 21 день
|28 декабря
|Убывающая луна
|21, 22 день
|29 декабря
|Третья четверть
|22 день
|30 декабря
|Убывающая луна
|22, 23 день
|31 декабря
|Убывающая луна
|23, 24 день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это неблагоприятные дни для человека.
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Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близости луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.
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