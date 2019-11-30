Лунный календарь на декабрь 2019

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Місячний календар на грудень / unsplash.com

Лунный календарь на декабрь 2019-го года составляют на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережения, чего не стоит делать в конкретные дни лунного календаря.

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Лунный календарь на декабрь
1 декабря Растущая луна 5, 6 день
2 декабря Растущая луна 6, 7 день
3 декабря Растущая луна 7, 8 день
4 декабря Первая четверть 8, 9 день
5 декабря Растущая луна 9, 10 день
6 декабря Растущая луна 10, 11 день
7 декабря Растущая луна 11, 12 день
8 декабря Растущая луна 12, 13 день
9 декабря Растущая луна 13, 14 день
10 декабря Растущая луна 14, 15 день
11 декабря Растущая луна 15, 16 день
12 декабря Полнолуние 16, 17 день
13 декабря Убывающая луна 17, 18 день
14 декабря Садаючий місяць 18, 19 день
15 декабря Убывающая луна 19, 20 день
16 декабря Убывающая луна 20, 21 день
17 декабря Убывающая луна 21, 22 день
18 декабря Убывающая луна 22, 23 день
19 декабря Третя четверть 23, 24 день
20 декабря Убывающая луна 24 день
21 декабря Убывающая луна 24, 25 день
22 декабря Убывающая луна 25, 26 день
23 декабря Убывающая луна 26, 27 день
24 декабря Убывающая луна 27, 28 день
25 декабря Убывающая луна 28, 29 день
26 декабря Новая луна 29, 1, 2 день
27 декабря Растущая луна 2, 3 день
28 декабря Растущая луна 3, 4 день
29 декабря Растущая луна 4, 5 день
30 декабря Растущая луна 5, 6 день
31 декабря Растущая луна 6, 7 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем. Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 17, 18 та 24 декабря.

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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Теги: Техно Космос Луна
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