Лунный календарь на декабрь 2019
Лунный календарь на декабрь 2019-го года составляют на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережения, чего не стоит делать в конкретные дни лунного календаря.
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|1 декабря
|Растущая луна
|5, 6 день
|2 декабря
|Растущая луна
|6, 7 день
|3 декабря
|Растущая луна
|7, 8 день
|4 декабря
|Первая четверть
|8, 9 день
|5 декабря
|Растущая луна
|9, 10 день
|6 декабря
|Растущая луна
|10, 11 день
|7 декабря
|Растущая луна
|11, 12 день
|8 декабря
|Растущая луна
|12, 13 день
|9 декабря
|Растущая луна
|13, 14 день
|10 декабря
|Растущая луна
|14, 15 день
|11 декабря
|Растущая луна
|15, 16 день
|12 декабря
|Полнолуние
|16, 17 день
|13 декабря
|Убывающая луна
|17, 18 день
|14 декабря
|Садаючий місяць
|18, 19 день
|15 декабря
|Убывающая луна
|19, 20 день
|16 декабря
|Убывающая луна
|20, 21 день
|17 декабря
|Убывающая луна
|21, 22 день
|18 декабря
|Убывающая луна
|22, 23 день
|19 декабря
|Третя четверть
|23, 24 день
|20 декабря
|Убывающая луна
|24 день
|21 декабря
|Убывающая луна
|24, 25 день
|22 декабря
|Убывающая луна
|25, 26 день
|23 декабря
|Убывающая луна
|26, 27 день
|24 декабря
|Убывающая луна
|27, 28 день
|25 декабря
|Убывающая луна
|28, 29 день
|26 декабря
|Новая луна
|29, 1, 2 день
|27 декабря
|Растущая луна
|2, 3 день
|28 декабря
|Растущая луна
|3, 4 день
|29 декабря
|Растущая луна
|4, 5 день
|30 декабря
|Растущая луна
|5, 6 день
|31 декабря
|Растущая луна
|6, 7 день
Вплив Місяця
Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.
Сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем. Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 17, 18 та 24 декабря.
Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.
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