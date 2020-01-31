Лунный календарь на февраль 2020
Лунный календарь – это изменение по циклу четырех фаз спутника Земли. Календарь на февраль 2020 года составляется по специальным вычислениям, принимая во внимание положение Луны в конкретный период времени.
Лунный календарь поможет определить влияние фаз Луны на ваше самочувствие и что нельзя делать в конкретные дни.
Читайте также: Китай собирается покорить Марс: известно когда запустят зонд
|1 февраля
|Растущая Луна
|8, 9 день
|2 февраля
|Первая четверть
|9, 10 день
|3 февраля
|Растущая Луна
|10, 11 день
|4 февраля
|Растущая Луна
|11, 12 день
|5 февраля
|Растущая Луна
|12, 13 день
|6 февраля
|Растущая Луна
|13, 14 день
|7 февраля
|Растущая Луна
|14, 15 день
|8 февраля
|Растущая Луна
|15, 16 день
|9 февраля
|Полная Луна
|16, 17 день
|10 февраля
|Убывающая Луна
|17, 18 день
|11 февраля
|Убывающая Луна
|18, 19 день
|12 февраля
|Убывающая Луна
|19, 20 день
|13 февраля
|Убывающая Луна
|20, 21 день
|14 февраля
|Убывающая Луна
|21 день
|15 февраля
|Убывающая Луна
|21, 22 день
|16 февраля
|Третья четверть
|22, 23 день
|17 февраля
|Убывающая Луна
|23, 24 день
|18 февраля
|Убывающая Луна
|24, 25 день
|19 февраля
|Убывающая Луна
|25, 26 день
|20 февраля
|Убывающая Луна
|26, 27 день
|21 февраля
|Убывающая Луна
|27, 28 день
|22 февраля
|Убывающая Луна
|28, 29 день
|23 февраля
|Новая Луна
|29, 30, 1 день
|24 февраля
|Растущая Луна
|1, 2день
|25 февраля
|Растущая Луна
|2, 3 день
|26 февраля
|Растущая Луна
|3, 4 день
|27 февраля
|Растущая Луна
|4, 5 день
|28 февраля
|Растущая Луна
|5, 6 день
|29 февраля
|Растущая Луна
|6, 7 день
Влияние Луны
Фазы Луны влияют на сон человека. Ученые из Центра хронобиологии при Психиатрической больнице в Базельском университете исследовали качество сна с помощью электроэнцефалографии. Ученые также делали дополнительные анализы для сравнения мелатонина и кортизола.
В период полной фазы Луны продолжительность глубокого сна сокращается на 30%, также человек на 5 минут дольше засыпает. Общее время сна уменьшается на 20 минут.
В полнолуние в организме человека достигают пика все физиологические процессы. Активность в этот период достигает наивысшего уровня. В полнолуние очень легко потерять контроль над собой, агрессия и раздражительность особенно возрастают.
В фазе убывающей Луны жизненная активность и энергия идут на спад, появляется усталость. Этот период идеален для массажа, снятия спазмов, удаления бородавок и других новообразований.
Больше всего Луна влияет в период темной ночи. Это пик, когда Солнце и Луна находятся по одну сторону Земли, и их гравитационное воздействие суммируется.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно