Лунный календарь на февраль 2020

Лунный календарь поможет определить влияние фаз Луны на ваше самочувствие и что нельзя делать в конкретные дни.

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Влияние Луны

Фазы Луны влияют на сон человека. Ученые из Центра хронобиологии при Психиатрической больнице в Базельском университете исследовали качество сна с помощью электроэнцефалографии. Ученые также делали дополнительные анализы для сравнения мелатонина и кортизола.

В период полной фазы Луны продолжительность глубокого сна сокращается на 30%, также человек на 5 минут дольше засыпает. Общее время сна уменьшается на 20 минут.

В полнолуние в организме человека достигают пика все физиологические процессы. Активность в этот период достигает наивысшего уровня. В полнолуние очень легко потерять контроль над собой, агрессия и раздражительность особенно возрастают.

В фазе убывающей Луны жизненная активность и энергия идут на спад, появляется усталость. Этот период идеален для массажа, снятия спазмов, удаления бородавок и других новообразований.

Больше всего Луна влияет в период темной ночи. Это пик, когда Солнце и Луна находятся по одну сторону Земли, и их гравитационное воздействие суммируется.

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