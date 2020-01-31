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Лунный календарь на февраль 2020

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Лунный календарь 2020 на февраль / istockphoto.com

Лунный календарь – это изменение по циклу четырех фаз спутника Земли. Календарь на февраль 2020 года составляется по специальным вычислениям, принимая во внимание положение Луны в конкретный период времени.

Лунный календарь поможет определить влияние фаз Луны на ваше самочувствие и что нельзя делать в конкретные дни.

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Лунный календарь на февраль
1 февраля Растущая Луна 8, 9 день
2 февраля Первая четверть 9, 10 день
3 февраля Растущая Луна 10, 11 день
4 февраля Растущая Луна  11, 12 день
5 февраля Растущая Луна 12, 13 день
6 февраля Растущая Луна 13, 14 день
7 февраля Растущая Луна 14, 15 день
8 февраля Растущая Луна 15, 16 день
9 февраля Полная Луна 16, 17 день
10 февраля Убывающая Луна 17, 18 день
11 февраля Убывающая Луна 18, 19 день
12 февраля Убывающая Луна 19, 20 день
13 февраля Убывающая Луна 20, 21 день
14 февраля Убывающая Луна 21  день
15 февраля Убывающая Луна 21, 22 день
16 февраля Третья четверть 22, 23 день
17 февраля Убывающая Луна 23, 24 день
18 февраля Убывающая Луна 24, 25 день
19 февраля Убывающая Луна 25, 26 день
20 февраля Убывающая Луна 26, 27 день
21 февраля Убывающая Луна 27, 28 день
22 февраля Убывающая Луна 28, 29 день
23 февраля Новая Луна 29, 30, 1 день
24 февраля Растущая Луна 1, 2день
25 февраля Растущая Луна 2, 3 день
26 февраля Растущая Луна 3, 4 день
27 февраля Растущая Луна 4, 5 день
28 февраля Растущая Луна 5, 6 день
29 февраля Растущая Луна 6, 7 день

Влияние Луны

Фазы Луны влияют на сон человека. Ученые из Центра хронобиологии при Психиатрической больнице в Базельском университете исследовали качество сна с помощью электроэнцефалографии. Ученые также делали дополнительные анализы для сравнения мелатонина и кортизола.

В период полной фазы Луны продолжительность глубокого сна сокращается на 30%, также человек на 5 минут дольше засыпает. Общее время сна уменьшается на 20 минут.

В полнолуние в организме человека достигают пика все физиологические процессы. Активность в этот период достигает наивысшего уровня. В полнолуние очень легко потерять контроль над собой, агрессия и раздражительность особенно возрастают.

В фазе убывающей Луны жизненная активность и энергия идут на спад, появляется усталость. Этот период идеален для массажа, снятия спазмов, удаления бородавок и других новообразований.

Больше всего Луна влияет в период темной ночи. Это пик, когда Солнце и Луна находятся по одну сторону Земли, и их гравитационное воздействие суммируется.

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Теги: Техно Космос Луна
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