Лунный календарь на январь 2020
Лунный календарь на январь 2020 года составляют по специальным вычислениями, учитывая положение Луны в конкретный период времени. В этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережение, что не стоит делать в конкретные дни Лунного календаря.
Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли.
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|1 января
|Растущая Луна
|7, 8 день
|2 января
|Растущая Луна
|8, 9 день
|3 января
|Перша чверть
|9, 10 день
|4 января
|Растущая Луна
|10, 11 день
|5 января
|Растущая Луна
|11, 12 день
|6 января
|Растущая Луна
|12, 13 день
|7 января
|Растущая Луна
|13, 14 день
|8 января
|Растущая Луна
|14, 15 день
|9 января
|Растущая Луна
|15, 16 день
|10 января
|Полная Луна
|16, 17 день
|11 января
|Убывающая Луна
|17, 18 день
|12 января
|Убывающая Луна
|18, 19 день
|13 января
|Убывающая Луна
|19, 20 день
|14 января
|Убывающая Луна
|20, 21 день
|15 января
|Убывающая Луна
|21, 22 день
|16 января
|Убывающая Луна
|22 день
|17 января
|Третя чверть
|22, 23 день
|18 января
|Убывающая Луна
|23, 24 день
|19 января
|Убывающая Луна
|24, 25 день
|20 января
|Убывающая Луна
|25, 26 день
|21 января
|Убывающая Луна
|26, 27 день
|22 января
|Убывающая Луна
|27, 28 день
|23 января
|Убывающая Луна
|28, 29 день
|24 января
|Убывающая Луна
|29, 30 день
|25 января
|Новая Луна
|30, 1, 2 день
|26 января
|Растущая день
|2, 3 день
|27 января
|Растущая Луна
|3, 4 день
|28 января
|Растущая Луна
|4, 5 день
|29 января
|Растущая Луна
|5, 6 день
|30 января
|Растущая Луна
|6, 7 день
|31 января
|Растущая Луна
|7, 8 день
Влияние Луны
Самочувствие, общая активность организма человека, настроение очень сильно зависит от лунного ритма. Появление на небе молодой Месяца означает, что начинается новая лунная фаза, а вместе с ней начинают расти наши силы. В это время начинается снижение общей гравитации Солнца и Луны. Именно этот период наиболее благоприятен для начала новых оздоровительных курсов.
Полная Луна. Солнце и Луна по разные противоположные стороны от Земли, а потому их влияние оказывает взаимно противоположное воздействие на организм. В полную Луну в нашем организме достигают пика все физиологические процессы. Активность в полную Луну достигает наивысшего уровня, поэтому для тех, кто склонен к нервным заболеваниям, полная Луна может оказаться кризисным периодом. Очень легко потерять контроль над собой в полную Луну, агрессия и раздражительность особенно возрастают.
Фаза убывающей Луны характеризуется постепенным приближением Луны и Солнца друг к другу. А это означает, что жизненная активность и энергия идут на спад, а ощущение прилива сил заменяется усталостью. Период убывающего месяца идеален для расслабляющих массажей, снятия спазмов, удаления бородавок и других новообразований.
Период темной ночи – это период, когда на нас больше всего влияет Луна, хотя мы ее не видим. Это пик, когда Солнце и Луна находятся по одну сторону Земли, и их гравитационное воздействие суммируется. Принято, что период темной ночи является благоприятным для очистительных процедур и отказа от вредных привычек.
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