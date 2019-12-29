Лунный календарь на январь 2020

Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли.

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Влияние Луны

Самочувствие, общая активность организма человека, настроение очень сильно зависит от лунного ритма. Появление на небе молодой Месяца означает, что начинается новая лунная фаза, а вместе с ней начинают расти наши силы. В это время начинается снижение общей гравитации Солнца и Луны. Именно этот период наиболее благоприятен для начала новых оздоровительных курсов.

Полная Луна. Солнце и Луна по разные противоположные стороны от Земли, а потому их влияние оказывает взаимно противоположное воздействие на организм. В полную Луну в нашем организме достигают пика все физиологические процессы. Активность в полную Луну достигает наивысшего уровня, поэтому для тех, кто склонен к нервным заболеваниям, полная Луна может оказаться кризисным периодом. Очень легко потерять контроль над собой в полную Луну, агрессия и раздражительность особенно возрастают.

Фаза убывающей Луны характеризуется постепенным приближением Луны и Солнца друг к другу. А это означает, что жизненная активность и энергия идут на спад, а ощущение прилива сил заменяется усталостью. Период убывающего месяца идеален для расслабляющих массажей, снятия спазмов, удаления бородавок и других новообразований.

Период темной ночи – это период, когда на нас больше всего влияет Луна, хотя мы ее не видим. Это пик, когда Солнце и Луна находятся по одну сторону Земли, и их гравитационное воздействие суммируется. Принято, что период темной ночи является благоприятным для очистительных процедур и отказа от вредных привычек.



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