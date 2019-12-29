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Лунный календарь на январь 2020

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Лунный календарь на январь 2020 / Рexels

Лунный календарь на январь 2020 года составляют по специальным вычислениями, учитывая положение Луны в конкретный период времени. В этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережение, что не стоит делать в конкретные дни Лунного календаря.

Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли.

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Лунный календарь на январь
1 января Растущая Луна 7, 8 день
2 января Растущая Луна 8, 9 день
3 января Перша чверть 9, 10 день
4 января Растущая Луна  10, 11 день
5 января Растущая Луна 11, 12 день
6 января Растущая Луна 12, 13 день
7 января Растущая Луна 13, 14 день
8 января Растущая Луна 14, 15 день
9 января Растущая Луна 15, 16 день
10 января Полная Луна 16, 17 день
11 января Убывающая Луна 17, 18 день
12 января Убывающая Луна 18, 19 день
13 января Убывающая Луна 19, 20 день
14 января Убывающая Луна 20, 21 день
15 января Убывающая Луна 21, 22 день
16 января Убывающая Луна 22 день
17 января Третя чверть 22, 23 день
18 января Убывающая Луна 23, 24 день
19 января Убывающая Луна 24, 25 день
20 января Убывающая Луна 25, 26 день
21 января Убывающая Луна 26, 27 день
22 января Убывающая Луна 27, 28 день
23 января Убывающая Луна 28, 29 день
24 января Убывающая Луна 29, 30 день
25 января Новая Луна 30, 1, 2 день
26 января Растущая день  2, 3 день
27 января Растущая Луна 3, 4 день
28 января Растущая Луна 4, 5 день
29 января Растущая Луна 5, 6 день
30 января Растущая Луна 6, 7 день
31 января Растущая Луна 7, 8 день

Влияние Луны

Самочувствие, общая активность организма человека, настроение очень сильно зависит от лунного ритма. Появление на небе молодой Месяца означает, что начинается новая лунная фаза, а вместе с ней начинают расти наши силы. В это время начинается снижение общей гравитации Солнца и Луны. Именно этот период наиболее благоприятен для начала новых оздоровительных курсов.

Полная Луна. Солнце и Луна по разные противоположные стороны от Земли, а потому их влияние оказывает взаимно противоположное воздействие на организм. В полную Луну в нашем организме достигают пика все физиологические процессы. Активность в полную Луну достигает наивысшего уровня, поэтому для тех, кто склонен к нервным заболеваниям, полная Луна может оказаться кризисным периодом. Очень легко потерять контроль над собой в полную Луну, агрессия и раздражительность особенно возрастают.

Фаза убывающей Луны характеризуется постепенным приближением Луны и Солнца друг к другу. А это означает, что жизненная активность и энергия идут на спад, а ощущение прилива сил заменяется усталостью. Период убывающего месяца идеален для расслабляющих массажей, снятия спазмов, удаления бородавок и других новообразований.

Период темной ночи – это период, когда на нас больше всего влияет Луна, хотя мы ее не видим. Это пик, когда Солнце и Луна находятся по одну сторону Земли, и их гравитационное воздействие суммируется. Принято, что период темной ночи является благоприятным для очистительных процедур и отказа от вредных привычек.


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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости LifeStyle Техно Космос Луна
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