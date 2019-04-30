Лунный календарь на май 2019 года составленный на основе специальных вычислений, учитывая его положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.

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Місячний календар на травень 1 мая Убывающая луна 25, 26 день 2 мая Убывающая луна 26, 27 день 3 мая Убывающая луна 27, 28 день 4 мая Убывающая луна 28, 29 день 5 мая Новолуние 29, 1, 2 день 6 мая Растущая Луна 2, 3 день 7 мая Растущая Луна 3, 4 день 8 мая Растущая Луна 4, 5 день 9 мая Растущая Луна 5, 6 день 10 мая Растущая Луна 6, 7 день 11 мая Растущая Луна 7, 8 день 12 мая Перша чверть 8, 9 день 13 мая Растущая Луна 9, 10 день 14 мая Растущая Луна 10, 11 день 15 мая Растущая Луна 11, 12 день 16 мая Растущая Луна 12, 13 день 17 мая Растущая Луна 13, 14 день 18 мая Растущая Луна 14, 15 день 19 мая Полнолуние 15, 16 день 20 мая Убывающая луна 16, 17 день 21 мая Убывающая луна 17, 18 день 22 мая Убывающая луна 18 день 23 мая Убывающая луна 18, 19 день 24 мая Убывающая луна 19, 20 день 25 мая Убывающая луна 20, 21 день 26 мая Третя чверть 21, 22 день 27 мая Убывающая луна 22, 23 день 28 мая Убывающая луна 23, 24 день 29 мая Убывающая луна 24, 25 день 30 мая Убывающая луна 25, 26 день 31 мая Убывающая луна 26, 27 день

Влияние Луны

Новолуние, Полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

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