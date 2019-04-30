Лунный календарь на май 2019
Лунный календарь на май 2019 года составленный на основе специальных вычислений, учитывая его положение в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.
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|1 мая
|Убывающая луна
|25, 26 день
|2 мая
|Убывающая луна
|26, 27 день
|3 мая
|Убывающая луна
|27, 28 день
|4 мая
|Убывающая луна
|28, 29 день
|5 мая
|Новолуние
|29, 1, 2 день
|6 мая
|Растущая Луна
|2, 3 день
|7 мая
|Растущая Луна
|3, 4 день
|8 мая
|Растущая Луна
|4, 5 день
|9 мая
|Растущая Луна
|5, 6 день
|10 мая
|Растущая Луна
|6, 7 день
|11 мая
|Растущая Луна
|7, 8 день
|12 мая
|Перша чверть
|8, 9 день
|13 мая
|Растущая Луна
|9, 10 день
|14 мая
|Растущая Луна
|10, 11 день
|15 мая
|Растущая Луна
|11, 12 день
|16 мая
|Растущая Луна
|12, 13 день
|17 мая
|Растущая Луна
|13, 14 день
|18 мая
|Растущая Луна
|14, 15 день
|19 мая
|Полнолуние
|15, 16 день
|20 мая
|Убывающая луна
|16, 17 день
|21 мая
|Убывающая луна
|17, 18 день
|22 мая
|Убывающая луна
|18 день
|23 мая
|Убывающая луна
|18, 19 день
|24 мая
|Убывающая луна
|19, 20 день
|25 мая
|Убывающая луна
|20, 21 день
|26 мая
|Третя чверть
|21, 22 день
|27 мая
|Убывающая луна
|22, 23 день
|28 мая
|Убывающая луна
|23, 24 день
|29 мая
|Убывающая луна
|24, 25 день
|30 мая
|Убывающая луна
|25, 26 день
|31 мая
|Убывающая луна
|26, 27 день
Влияние Луны
Новолуние, Полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.
Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.
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