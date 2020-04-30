Лунный календарь на май 2020

В основу лунного календаря на май 2020 года положены фазы лунного цикла. В лунном календаре можно найти предостережение, что не стоит делать в конкретные дни, а также информацию о влиянии Луны на организм человека.

Читайте также Лунный календарь на апрель 2020

Лунный календарь на май 1 мая Первая четверть 9, 10 день 2 мая Растущая луна 10, 11 день 3 мая Растущая луна 11, 12 день 4 мая Растущая луна 12, 13 день 5 мая Растущая луна 13, 14 день 6 мая Растущая луна 14, 15 день 7 мая Полная луна 15, 16 день 8 мая Убывающая луна 16, 17 день 9 мая Убывающая луна 17, 18 день 10 мая Убывающая луна 18 день 11 мая Убывающая луна 18, 19 день 12 мая Убывающая луна 19, 20 день 13 мая Убывающая луна 20, 21 день 14 мая Третья четверть 21, 22 день 15 мая Убывающая луна 22, 23 день 16 мая Убывающая луна 23, 24 день 17 мая Убывающая луна 24, 25 день 18 мая Убывающая луна 25, 26 день 19 мая Убывающая луна 26, 27 день 20 мая Убывающая луна 27, 28 день 21 мая Убывающая луна 28, 29 день 22 мая Новая луна 29, 30, 1 день 23 мая Растущая луна 1, 2 день 24 мая Растущая луна 2,3 день 25 мая Растущая луна 3, 4 день 26 мая Растущая луна 4, 5 день 27 мая Растущая луна 5, 6 день 28 мая Растущая луна 6, 7 день 29 мая Растущая луна 7, 8 день 30 мая Первая четверть 8, 9 день 31 мая Растущая луна 9, 10 день

Благоприятные дни в этом месяце: 13, 14, 20 мая.

Как влияют фазы луны на человека

Биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли. Месяц в течении 28 – 30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.

Фаза Новая Луна – лучшая для того, чтобы установить перед собой новые цели.

Период фазы Полумесяца – это хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться.

Убывающая луна – это фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.