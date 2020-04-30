Лунный календарь на май 2020
В основу лунного календаря на май 2020 года положены фазы лунного цикла. В лунном календаре можно найти предостережение, что не стоит делать в конкретные дни, а также информацию о влиянии Луны на организм человека.
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|1 мая
|Первая четверть
|9, 10 день
|2 мая
|Растущая луна
|10, 11 день
|3 мая
|Растущая луна
|11, 12 день
|4 мая
|Растущая луна
|12, 13 день
|5 мая
|Растущая луна
|13, 14 день
|6 мая
|Растущая луна
|14, 15 день
|7 мая
|Полная луна
|15, 16 день
|8 мая
|Убывающая луна
|16, 17 день
|9 мая
|Убывающая луна
|17, 18 день
|10 мая
|Убывающая луна
|18 день
|11 мая
|Убывающая луна
|18, 19 день
|12 мая
|Убывающая луна
|19, 20 день
|13 мая
|Убывающая луна
|20, 21 день
|14 мая
|Третья четверть
|21, 22 день
|15 мая
|Убывающая луна
|22, 23 день
|16 мая
|Убывающая луна
|23, 24 день
|17 мая
|Убывающая луна
|24, 25 день
|18 мая
|Убывающая луна
|25, 26 день
|19 мая
|Убывающая луна
|26, 27 день
|20 мая
|Убывающая луна
|27, 28 день
|21 мая
|Убывающая луна
|28, 29 день
|22 мая
|Новая луна
|29, 30, 1 день
|23 мая
|Растущая луна
|1, 2 день
|24 мая
|Растущая луна
|2,3 день
|25 мая
|Растущая луна
|3, 4 день
|26 мая
|Растущая луна
|4, 5 день
|27 мая
|Растущая луна
|5, 6 день
|28 мая
|Растущая луна
|6, 7 день
|29 мая
|Растущая луна
|7, 8 день
|30 мая
|Первая четверть
|8, 9 день
|31 мая
|Растущая луна
|9, 10 день
Благоприятные дни в этом месяце: 13, 14, 20 мая.
Как влияют фазы луны на человека
Биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли. Месяц в течении 28 – 30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.
Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.
Фаза Новая Луна – лучшая для того, чтобы установить перед собой новые цели.
Период фазы Полумесяца – это хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться.
Убывающая луна – это фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.
|Первая четверть