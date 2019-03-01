Лунный календарь март 2019

Лунный календарь на март 2019 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая положение спутника в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.

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Лунный календарь на март 1 марта Убывающая луна 24,25 день 2 марта Убывающая луна 25,26 день 3 марта Убывающая луна 26,27 день 4 марта Убывающая луна 27,28 день 5 марта Убывающая луна 28,29 день 6 марта Новая луна 29,30,1 день 7 марта Растущая луна 1,2 день 8 марта Растущая луна 2,3 день 9 марта Растущая луна 3,4 день 10 марта Растущая луна 4,5 день 11 марта Растущая луна 5,6 день 12 марта Растущая луна 6,7 день 13 марта Растущая луна 7,8 день 14 марта Первая четверть 8,9 день 15марта Растущая луна 9,10 день 16 марта Растущая луна 10,11 день 17 марта Растущая луна 11,12 день 18 марта Растущая луна 12,13 день 19 марта Убывающая луна 13,14 день 20 марта Убывающая луна 14,15 день 21 марта Убывающая луна 15,16 день 22 марта Убывающая луна 16,17 день 23 марта Убывающая луна 17,18 день 24 марта Убывающая луна 18,19 день 25 марта Убывающая луна 19 день 26 марта Убывающая луна 19,20 день 27 марта Убывающая луна 20,21 день 28 марта Третья четверть 21,22 день 29 березня Убывающая луна 22,23 день 30 марта Убывающая луна 23,24 день 31 марта Убывающая луна 24,25 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

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