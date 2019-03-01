Лунный календарь март 2019
Лунный календарь на март 2019 года составлен на основе специальных вычислений, учитывая положение спутника в конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.
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|1 марта
|Убывающая луна
|24,25 день
|2 марта
|Убывающая луна
|25,26 день
|3 марта
|Убывающая луна
|26,27 день
|4 марта
|Убывающая луна
|27,28 день
|5 марта
|Убывающая луна
|28,29 день
|6 марта
|Новая луна
|29,30,1 день
|7 марта
|Растущая луна
|1,2 день
|8 марта
|Растущая луна
|2,3 день
|9 марта
|Растущая луна
|3,4 день
|10 марта
|Растущая луна
|4,5 день
|11 марта
|Растущая луна
|5,6 день
|12 марта
|Растущая луна
|6,7 день
|13 марта
|Растущая луна
|7,8 день
|14 марта
|Первая четверть
|8,9 день
|15марта
|Растущая луна
|9,10 день
|16 марта
|Растущая луна
|10,11 день
|17 марта
|Растущая луна
|11,12 день
|18 марта
|Растущая луна
|12,13 день
|19 марта
|Убывающая луна
|13,14 день
|20 марта
|Убывающая луна
|14,15 день
|21 марта
|Убывающая луна
|15,16 день
|22 марта
|Убывающая луна
|16,17 день
|23 марта
|Убывающая луна
|17,18 день
|24 марта
|Убывающая луна
|18,19 день
|25 марта
|Убывающая луна
|19 день
|26 марта
|Убывающая луна
|19,20 день
|27 марта
|Убывающая луна
|20,21 день
|28 марта
|Третья четверть
|21,22 день
|29 березня
|Убывающая луна
|22,23 день
|30 марта
|Убывающая луна
|23,24 день
|31 марта
|Убывающая луна
|24,25 день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны являются периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.
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Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны до другого. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и посреди дня – именно поэтому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.
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