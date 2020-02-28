Лунный календарь на март 2020

В основу лунного календаря на март 2020-го года положены фазы месячного цикла. В этом календаре вы найдете оговорку, что не стоит делать в конкретные дни, а также информацию о влиянии Луны на ваше самочувствие.

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Лунный календарь на март 1 марта Растущая Луна 7, 8 день 2 марта Первая четверть 8, 9 день 3 марта Растущая Луна 9, 10 день 4 марта Растущая Луна 10, 11 день 5 марта Растущая Луна 11, 12 день 6 марта Растущая Луна 12, 13 день 7 марта Растущая Луна 13, 14 день 8 марта Растущая Луна 14, 15 день 9 марта Полнолуние 15, 16 день 10 марта Убывающая луна 16, 17 день 11 марта Убывающая луна 17, 18 день 12 марта Убывающая луна 18, 19 день 13 марта Убывающая луна 19, 20 день 14 марта Убывающая луна 20 день 15 марта Убывающая луна 20, 21 день 16 марта Третья четверть 21, 22 день 17 марта Убывающая луна 22, 23 день 18 марта Убывающая луна 23, 24 день 19 марта Убывающая луна 24, 25 день 20 марта Убывающая луна 25, 26день 21 марта Убывающая луна 26, 27 день 22 марта Убывающая луна 27, 28 день 23 марта Убывающая луна 28, 29 день 24 марта Новолуние 29, 30, 1 день 25 марта Растущая Луна 1, 2 день 26 марта Растущая Луна 2, 3 день 27 марта Растущая Луна 3, 4 день 28 марта Растущая Луна 4, 5 день 29 марта Растущая Луна 5, 6 день 30 марта Растущая Луна 6, 7 день 31 марта Растущая Луна 7, 8 день

Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной. Благоприятные для человека дни в этом месяце: 3, 10, 11 марта. Неблагоприятные дни для человека – это дни усиленного взаимодействия Солнца и Луны.

Влияние луны на человека

Суточные биоритмы в организме человека значительно зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Именно при таком цикле создается большая психологическая напряженность у человека. События этих месяцев приносят людям много трудностей и испытаний, особенно в критические дни.