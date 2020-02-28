Лунный календарь на март 2020
В основу лунного календаря на март 2020-го года положены фазы месячного цикла. В этом календаре вы найдете оговорку, что не стоит делать в конкретные дни, а также информацию о влиянии Луны на ваше самочувствие.
К теме: Лунный календарь на февраль 2020
|1 марта
|Растущая Луна
|7, 8 день
|2 марта
|Первая четверть
|8, 9 день
|3 марта
|Растущая Луна
|9, 10 день
|4 марта
|Растущая Луна
|10, 11 день
|5 марта
|Растущая Луна
|11, 12 день
|6 марта
|Растущая Луна
|12, 13 день
|7 марта
|Растущая Луна
|13, 14 день
|8 марта
|Растущая Луна
|14, 15 день
|9 марта
|Полнолуние
|15, 16 день
|10 марта
|Убывающая луна
|16, 17 день
|11 марта
|Убывающая луна
|17, 18 день
|12 марта
|Убывающая луна
|18, 19 день
|13 марта
|Убывающая луна
|19, 20 день
|14 марта
|Убывающая луна
|20 день
|15 марта
|Убывающая луна
|20, 21 день
|16 марта
|Третья четверть
|21, 22 день
|17 марта
|Убывающая луна
|22, 23 день
|18 марта
|Убывающая луна
|23, 24 день
|19 марта
|Убывающая луна
|24, 25 день
|20 марта
|Убывающая луна
|25, 26день
|21 марта
|Убывающая луна
|26, 27 день
|22 марта
|Убывающая луна
|27, 28 день
|23 марта
|Убывающая луна
|28, 29 день
|24 марта
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|25 марта
|Растущая Луна
|1, 2 день
|26 марта
|Растущая Луна
|2, 3 день
|27 марта
|Растущая Луна
|3, 4 день
|28 марта
|Растущая Луна
|4, 5 день
|29 марта
|Растущая Луна
|5, 6 день
|30 марта
|Растущая Луна
|6, 7 день
|31 марта
|Растущая Луна
|7, 8 день
Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной. Благоприятные для человека дни в этом месяце: 3, 10, 11 марта. Неблагоприятные дни для человека – это дни усиленного взаимодействия Солнца и Луны.
Влияние луны на человека
Суточные биоритмы в организме человека значительно зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.
Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Именно при таком цикле создается большая психологическая напряженность у человека. События этих месяцев приносят людям много трудностей и испытаний, особенно в критические дни.