Лунный календарь на ноябрь 2018
Лунный календарь на ноябрь 2018 года написан основываясь на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз ночного светила. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом когда спутник Земли будет иметь влияние на ваше самочувствие.
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|1 ноября
|Убывающая луна
|23 день
|2 ноября
|Убывающая луна
|23, 24 день
|3 ноября
|Убывающая луна
|24, 25 день
|4 ноября
|Убывающая луна
|25, 26 день
|5 ноября
|Убывающая луна
|26. 27 день
|6 ноября
|Убывающая луна
|27, 28 день
|7 ноября
|Новая луна
|28, 29, 1 день
|8 ноября
|Растущая луна
|1, 2 день
|9 ноября
|Растущая луна
|2, 3 день
|10 ноября
|Растущая луна
|3, 4 день
|11 ноября
|Растущая луна
|4, 5 день
|12 ноября
|Растущая луна
|5, 6 день
|13 ноября
|Растущая луна
|6, 7 день
|14 ноября
|Растущая луна
|7, 8 день
|15 ноября
|Первая четверть
|8, 9 день
|16 ноября
|Растущая луна
|9, 10 день
|17 ноября
|Растущая луна
|10, 11 день
|18 ноября
|Растущая луна
|11, 12 день
|19 ноября
|Растущая луна
|12, 13 день
|20 ноября
|Растущая луна
|13, 14 день
|21 ноября
|Растущая луна
|14, 15 день
|22 ноября
|Растущая луна
|15, 16 день
|23 ноября
|Полная луна
|16, 17 день
|24 ноября
|Убывающая луна
|17, 18 день
|25 ноября
|Убывающая луна
|18, 19 день
|26 ноября
|Убывающая луна
|19, 20 день
|27 ноября
|Убывающая луна
|20, 21 день
|28 ноября
|Убывающая луна
|21, 22 день
|29 ноября
|Убывающая луна
|22, 23 день
|30 ноября
|Третья четверть
|23 день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативные дни для человека.
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Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близостью луны до горизонта во время новолуния. Месячные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.
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