Лунный календарь на ноябрь 2018 года написан основываясь на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз ночного светила. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом когда спутник Земли будет иметь влияние на ваше самочувствие.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

Лунный календарь на ноябрь 1 ноября Убывающая луна 23 день 2 ноября Убывающая луна 23, 24 день 3 ноября Убывающая луна 24, 25 день 4 ноября Убывающая луна 25, 26 день 5 ноября Убывающая луна 26. 27 день 6 ноября Убывающая луна 27, 28 день 7 ноября Новая луна 28, 29, 1 день 8 ноября Растущая луна 1, 2 день 9 ноября Растущая луна 2, 3 день 10 ноября Растущая луна 3, 4 день 11 ноября Растущая луна 4, 5 день 12 ноября Растущая луна 5, 6 день 13 ноября Растущая луна 6, 7 день 14 ноября Растущая луна 7, 8 день 15 ноября Первая четверть 8, 9 день 16 ноября Растущая луна 9, 10 день 17 ноября Растущая луна 10, 11 день 18 ноября Растущая луна 11, 12 день 19 ноября Растущая луна 12, 13 день 20 ноября Растущая луна 13, 14 день 21 ноября Растущая луна 14, 15 день 22 ноября Растущая луна 15, 16 день 23 ноября Полная луна 16, 17 день 24 ноября Убывающая луна 17, 18 день 25 ноября Убывающая луна 18, 19 день 26 ноября Убывающая луна 19, 20 день 27 ноября Убывающая луна 20, 21 день 28 ноября Убывающая луна 21, 22 день 29 ноября Убывающая луна 22, 23 день 30 ноября Третья четверть 23 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативные дни для человека.

Читайте также: Гороскоп на неделю 29 октября – 4 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близостью луны до горизонта во время новолуния. Месячные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно