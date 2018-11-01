Лунный календарь на ноябрь 2018

77 Читати новину українською
Лунный календарь на ноябрь 2018
Лунный календарь на ноябрь 2018 / Фото из открытых источников

Лунный календарь на ноябрь 2018 года написан основываясь на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз ночного светила. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом когда спутник Земли будет иметь влияние на ваше самочувствие.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

Лунный календарь на ноябрь
1 ноября Убывающая луна 23 день
2 ноября Убывающая луна 23, 24 день
3 ноября Убывающая луна 24, 25 день
4 ноября Убывающая луна 25, 26 день
5 ноября Убывающая луна 26. 27 день
6 ноября Убывающая луна 27, 28 день
7 ноября Новая луна 28, 29, 1 день
8 ноября Растущая луна 1, 2 день
9 ноября Растущая луна 2, 3 день
10 ноября Растущая луна 3, 4 день
11 ноября Растущая луна 4, 5 день
12 ноября Растущая луна 5, 6 день
13 ноября Растущая луна 6, 7 день 
14 ноября Растущая луна 7, 8 день
15 ноября Первая четверть 8, 9 день
16 ноября Растущая луна 9, 10 день
17 ноября Растущая луна 10, 11 день 
18 ноября Растущая луна 11, 12 день
19 ноября Растущая луна 12, 13 день
20 ноября Растущая луна 13, 14 день
21 ноября Растущая луна 14, 15 день
22 ноября Растущая луна 15, 16 день
23 ноября Полная луна 16, 17 день
24 ноября Убывающая луна 17, 18 день
25 ноября Убывающая луна 18, 19 день
26 ноября Убывающая луна 19, 20 день
27 ноября Убывающая луна 20, 21 день
28 ноября Убывающая луна 21, 22 день
29 ноября Убывающая луна 22, 23 день
30 ноября Третья четверть 23 день

 

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативные дни для человека.

Читайте также: Гороскоп на неделю 29 октября – 4 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близостью луны до горизонта во время новолуния. Месячные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос Луна
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему упала российская ракета "Союз"
31 октября 12:04 Почему упала российская ракета "Союз"
582
Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
30 октября 16:03 Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
697
Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
29 октября 18:09 Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
375
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
29 октября 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
134
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 749
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
27 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
524
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук