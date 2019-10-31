Лунный календарь на ноябрь 2019-го года составляют на основе Специальных вычислений, Учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережения, чего не стоит делать в конкретные дни Лунного календаря.

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Лунный календар на ноябрь 1 ноября Растущая луна 5, 6 день 2 ноября Растущая луна 6, 7 день 3 ноября Растущая луна 7, 8 день 4 ноября Первая четверть 8, 9 день 5 ноября Растущая луна 9, 10 день 6 ноября Растущая луна 10, 11 день 7 ноября Растущая луна 11, 12 день 8 ноября Растущая луна 12, 13 день 9 ноября Растущая луна 13, 14 день 10 ноября Растущая луна 14, 15 день 11 ноября Растущая луна 15, 16 день 12 ноября Полная луна 16, 17 день 13 ноября Убывающая луна 17, 18 день 14 ноября Убывающая луна 18, 19 день 15 ноября Убывающая луна 19, 20 день 16 ноября Убывающая луна 20, 21 день 17 ноября Убывающая луна 21, 22 день 18 ноября Убывающая луна 22, 23 день 19 ноября Убывающая луна 23, 24 день 20 ноября Третья четверть 24 день 21 ноября Убывающая луна 24, 25 день 22 ноября Убывающая луна 25, 26 день 23 ноября Убывающая луна 26, 27 день 24 ноября Убывающая луна 27, 28 день 25 ноября Убывающая луна 28, 29 день 26 ноября Новая луна 29, 30, 1 день 27 ноября Растущая луна 1, 2 день 28 ноября Растущая луна 2, 3 день 29 ноября Растущая луна 3, 4 день 30 ноября Растущая луна 4, 5 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной. Благоприятные для человека дни в этом месяце: 13, 20 и 27 ноября.

Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые еще называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и среди дня – именно потому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

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