Лунный календарь на октябрь 2018
Лунный календарь на октябрь 2018 года написан базируясь на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз ночного светила. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом когда спутник Земли будет иметь влияние на ваше самочувствие.
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|1 октября
|Убывающая луна
|22, 23 лунный день
|2 октября
|Третья четверть
|23, 24 лунный день
|3 октября
|Убывающая луна
|24,25 лунный день
|4 октября
|Убывающая луна
|25 лунный день
|5 октября
|Убывающая луна
|25, 26 лунный день
|6 октября
|Убывающая луна
|26, 27 лунный день
|7 октября
|Убывающая луна
|27, 28 лунный день
|8 октября
|Убывающая луна
|28, 29 лунный день
|9 октября
|Новолуние
|29, 30, 1 лунный день
|10 октября
|Растущая луна
|1, 2 лунный день
|11 октября
|Растущая луна
|2, 3 лунный день
|12 октября
|Растущая луна
|3, 4 лунный день
|13 октября
|Растущая луна
|4, 5 лунный день
|14 октября
|Растущая луна
|5, 6 лунный день
|15 октября
|Растущая луна
|6, 7 лунный день
|16 октября
|Первая четверть
|7, 8 лунный день
|17 октября
|Растущая луна
|8, 9 лунный день
|18 октября
|Растущая луна
|9, 10 лунный день
|19 октября
|Растущая луна
|10, 11 лунный день
|20 октября
|Растущая луна
|11, 12 лунный день
|21 октября
|Растущая луна
|12, 13 лунный день
|22 октября
|Растущая луна
|13, 14 лунный день
|23 октября
|Растущая луна
|14, 15 лунный день
|24 октября
|Полная луна
|15, 16 лунный день
|25 октября
|Убывающая луна
|16, 17 лунный день
|26 октября
|Убывающая луна
|17, 18 лунный день
|27 октября
|Убывающая луна
|18, 19 лунный день
|28 октября
|Убывающая луна
|19, 20 лунный день
|29 октября
|Убывающая луна
|20, 21 лунный день
|30 октября
|Убывающая луна
|21, 22 лунный день
|31 октября
|Третья четверть
|22, 23 лунный день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативные дни для человека.
Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близостью луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.
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Обычный лунный день продолжается от восхода луны до следующего ее восхода. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий день. Восход луны бывает не только в ночное время, но и среди дня – часто такую луну можно увидеть невооруженным глазом.
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