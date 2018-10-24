Лунный календарь на октябрь 2018 года написан базируясь на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в каждый конкретный период времени. Как известно, лунный календарь – это циклическая смена 4 фаз ночного светила. Поэтому в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом когда спутник Земли будет иметь влияние на ваше самочувствие.

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Місячний календар на жовтень 1 октября Убывающая луна 22, 23 лунный день 2 октября Третья четверть 23, 24 лунный день 3 октября Убывающая луна 24,25 лунный день 4 октября Убывающая луна 25 лунный день 5 октября Убывающая луна 25, 26 лунный день 6 октября Убывающая луна 26, 27 лунный день 7 октября Убывающая луна 27, 28 лунный день 8 октября Убывающая луна 28, 29 лунный день 9 октября Новолуние 29, 30, 1 лунный день 10 октября Растущая луна 1, 2 лунный день 11 октября Растущая луна 2, 3 лунный день 12 октября Растущая луна 3, 4 лунный день 13 октября Растущая луна 4, 5 лунный день 14 октября Растущая луна 5, 6 лунный день 15 октября Растущая луна 6, 7 лунный день 16 октября Первая четверть 7, 8 лунный день 17 октября Растущая луна 8, 9 лунный день 18 октября Растущая луна 9, 10 лунный день 19 октября Растущая луна 10, 11 лунный день 20 октября Растущая луна 11, 12 лунный день 21 октября Растущая луна 12, 13 лунный день 22 октября Растущая луна 13, 14 лунный день 23 октября Растущая луна 14, 15 лунный день 24 октября Полная луна 15, 16 лунный день 25 октября Убывающая луна 16, 17 лунный день 26 октября Убывающая луна 17, 18 лунный день 27 октября Убывающая луна 18, 19 лунный день 28 октября Убывающая луна 19, 20 лунный день 29 октября Убывающая луна 20, 21 лунный день 30 октября Убывающая луна 21, 22 лунный день 31 октября Третья четверть 22, 23 лунный день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Это негативные дни для человека.

Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток, в зависимости от продолжительности первого дня и близостью луны к горизонту во время новолуния. Лунные сутки не всегда равны друг другу по времени. Дело в том, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, за это время Луна проходит 4 фазы или четверти.

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Обычный лунный день продолжается от восхода луны до следующего ее восхода. Лунный день длиннее солнечного, и восход Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий день. Восход луны бывает не только в ночное время, но и среди дня – часто такую луну можно увидеть невооруженным глазом.

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