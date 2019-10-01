Лунный календарь на октябрь 2019
Лунный календарь на октябрь 2019-го года составляют на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережения, чего не стоит делать в конкретные дни Лунного календаря.
Актуально: Гороскоп на неделю 2 – 8 октября 2019 для всех знаков Зодиака
|1 октября
|Растущая луна
|3, 4 день
|2 октября
|Растущая луна
|4, 5 день
|3 октября
|Растущая луна
|5, 6 день
|4 октября
|Растущая луна
|6, 7 день
|5 октября
|Первая четверть
|7, 8 день
|6 октября
|Растущая луна
|8, 9 день
|7 октября
|Растущая луна
|9, 10 день
|8 октября
|Растущая луна
|10, 11 день
|9 октября
|Растущая луна
|11, 12 день
|10 октября
|Растущая луна
|12, 13 день
|11 октября
|Растущая луна
|13, 14 день
|12 октября
|Растущая луна
|14, 15 день
|13 октября
|Растущая луна
|15, 16 день
|14 октября
|Полная луна
|16, 17 день
|15 октября
|Убывающая луна
|17, 18 день
|16 октября
|Убывающая луна
|18, 19 день
|17 октября
|Убывающая луна
|19, 20 день
|18 октября
|Убывающая луна
|20, 21 день
|19 октября
|Убывающая луна
|21, 22 день
|20 октября
|Убывающая луна
|22, 23 день
|21 октября
|Третья четверть
|23, 24 день
|22 октября
|Убывающая луна
|24, 25 день
|23 октября
|Убывающая луна
|25 день
|24 октября
|Убывающая луна
|25, 26
|25 октября
|Убывающая луна
|26, 27 день
|26 октября
|Убывающая луна
|27, 28 день
|27 октября
|Убывающая луна
|28, 29 день
|28 октября
|Новая луна
|29, 1, 2 день
|29 октября
|Растущая луна
|2, 3 день
|30 октября
|Растущая луна
|3, 4 день
|31 октября
|Растущая луна
|4, 5 день
Влияние Луны
Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.
Благоприятные для человека дни в этом месяце: 1, 4 и 15 сентября.
Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые еще называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восток Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и среди дня – именно потому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно