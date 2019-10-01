Лунный календарь на октябрь 2019-го года составляют на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также предостережения, чего не стоит делать в конкретные дни Лунного календаря.

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Лунный календарь на октябрь 1 октября Растущая луна 3, 4 день 2 октября Растущая луна 4, 5 день 3 октября Растущая луна 5, 6 день 4 октября Растущая луна 6, 7 день 5 октября Первая четверть 7, 8 день 6 октября Растущая луна 8, 9 день 7 октября Растущая луна 9, 10 день 8 октября Растущая луна 10, 11 день 9 октября Растущая луна 11, 12 день 10 октября Растущая луна 12, 13 день 11 октября Растущая луна 13, 14 день 12 октября Растущая луна 14, 15 день 13 октября Растущая луна 15, 16 день 14 октября Полная луна 16, 17 день 15 октября Убывающая луна 17, 18 день 16 октября Убывающая луна 18, 19 день 17 октября Убывающая луна 19, 20 день 18 октября Убывающая луна 20, 21 день 19 октября Убывающая луна 21, 22 день 20 октября Убывающая луна 22, 23 день 21 октября Третья четверть 23, 24 день 22 октября Убывающая луна 24, 25 день 23 октября Убывающая луна 25 день 24 октября Убывающая луна 25, 26 25 октября Убывающая луна 26, 27 день 26 октября Убывающая луна 27, 28 день 27 октября Убывающая луна 28, 29 день 28 октября Новая луна 29, 1, 2 день 29 октября Растущая луна 2, 3 день 30 октября Растущая луна 3, 4 день 31 октября Растущая луна 4, 5 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

Благоприятные для человека дни в этом месяце: 1, 4 и 15 сентября.

Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые еще называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восток Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и среди дня – именно потому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

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