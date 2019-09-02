Лунный календарь на сентябрь 2019

329 Читати новину українською
Лунный календарь на сентябрь 2019 Украина – фазы луны в сентябре 2019
Лунный календарь на сентябрь / unsplash.com

Лунный календарь на сентябрь 2019 года составляют на основе специальных вычислений, учитывая положение Луны в конкретный период времени. Лунный календарь – это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Итак, в этом календаре вы найдете лунные фазы с учетом влияния Луны на ваше самочувствие, а также узнаете, чего не стоит делать в конкретные дни Лунного календаря.

Актуально: Гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2019 для всех знаков Зодиака

Місячний календар на вересень
1 сентября Растущая луна 2, 3 день
2 сентября Растущая луна 3, 4 день
3 сентября Растущая луна 4, 5 день
4 сентября Растущая луна 5, 6 день
5 сентября Растущая луна 6, 7 день
6 сентября Первая четверть 7, 8 день
7 сентября Растущая луна 8, 9 день
8 сентября Растущая луна 9, 10 день
9 сентября Растущая луна 10, 11 день
10 сентября Растущая луна 11, 12 день
11 сентября Растущая луна 12, 13 день
12 сентября Растущая луна 13, 14 день
13 сентября Растущая луна 14, 15 день
14 сентября Полная луна 15, 16 день
15 сентября Убывающая луна 16, 17 день
16 сентября Убывающая луна 17, 18 день
17 сентября Убывающая луна 18, 19 день
18 сентября Убывающая луна 19, 20 день
19 сентября Убывающая луна 20, 21 день
20 сентября Убывающая луна 21, 22 день
21 сентября Убывающая луна 22, 23 день
22 сентября Третья четверть 23, 24 день
23 сентября Убывающая луна 24, 25 день
24 сентября Убывающая луна 25
25 сентября Убывающая луна 25, 26 день
26 сентября Убывающая луна 26, 27 день
27 сентября Убывающая луна 27, 28 день
28 сентября Новая луна 28, 29, 1 день
29 сентября Растущая луна 1, 2 день
30 сентября Растущая луна 2, 3 день

Влияние Луны

Новолуние, полнолуние, а также дни первой и последней четвертей Луны является периодом усиленного взаимодействия Солнца и Луны. Эти дни для человека являются неблагоприятными.

Благоприятные для человека дни в этом месяце: 5, 6 и 10 сентября.

Цикл в календаре Луны длится около 29,5 земных суток – от одного новолуния до другого, проходя четыре фазы, которые еще называют четвертями. Обычный лунный день длится от одного восхода луны к другому. Лунный день длиннее солнечного, и восток Луны на следующий день происходит всегда позже, чем в предыдущий раз. Луна восходит не только ночью, но и среди дня – именно потому, каждый хотя бы раз наблюдал на небосклоне одновременно и Солнце, и Луну.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Какие авто можно приобрести в Украине до 300 тысяч гривен: инфографика
сегодня
829
Теги: Техно Космос Луна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
сегодня 09:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 662
ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
2 сентября 12:08 ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
31954
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
2 сентября 09:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
30164
Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
1 сентября 22:04 Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
2290
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
1 сентября 18:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 6430
Новости
Больше новостей
Залиште відгук