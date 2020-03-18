24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Apple представила новое поколение MacBook Air и iPad Pro

- Читати новину українською

Компания Apple представила новое поколение планшета iPad Pro и недорого ноутбука MacBook Air. Конечно, специальной презентации не проводили – ограничились пресс-релизами на официальном сайте.

Устройства уже доступны для заказа. А официально в продажу новинки поступят на следующей неделе.

iPad Pro

Этот планшет оснащен двойным модулем камеры с LiDAR-сенсором (это датчик, который умеет измерять расстояние до объекта: он анализирует, как свет определенной частоты отражается от окружающего пространства и фиксирует это).

Интересно iPhone 9: Apple может выпустить еще одну версию своего бюджетника

iPad Pro работает на чипе A12Z Bionic. Новинка оснащена пятью микрофонами – производитель обещает студийное качество звука.

Также с новым iPad Pro можно купить клавиатуру Magic Keyboard с подсветкой и трекпадом.


Новый iPad Pro можно заказать на официальном сайте

Новинка работает на базе операционной системы iPadOS, она должна обеспечить полноценную работу трекпада в приложениях и системе. Как известно, ранее для активации "курсора" приходилось пользоваться функциями "Универсального доступа".

Цена iPad Pro:

  • iPad Pro с диагональю 11 дюймов стоит 799 долларов (21 600 гривен)
  • Клавиатура с трекпадом для этой модели – 299 долларов (8100 гривен)
  • 12,9-дюймовый iPad Pro – 949 долларов (33 700 гривен)
  • Клавиатура с трекпадом – 349 долларов (9400 гривен).

MacBook Air

Обновленная версия MacBook Air оснащена процессором Intel Core 10-го поколения.


MacBook Air 2020 получил новую клавиатуру

Также производитель заменил клавиатуру с механизмом "бабочка", который очень часто критикуют. Теперь там ножницы-переключатели, как в новом MacBook Pro на 16 дюймов.

Цена MacBook Air

Стоимость модели с накопителем на 256 ГБ стоит 999 долларов (это около 27 тысяч гривен). 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Конфликт на Донбассе превратился из международного во внутренний: анализ британских СМИ
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Apple MacBook iPad Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 16:45 Apple представила новое поколение MacBook Air и iPad Pro
Ірина Полицька
17 марта 21:14 8 советов от Google, чтобы работники не теряли эффективность дома
Ірина Полицька
17 марта 16:45 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Віктор Терешков
17 марта 08:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Анастасія Можаровська
16 марта 15:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук