MacBook Pro запретили брать на борт самолета: в чем причина

Ноутбуки Apple MacBook Pro 2015 года производства запретили проносить на борт самолета в США. Запрет вынесло Федеральное авиационное управление США.

Как пишет издание Bloomberg, речь идет о модели с 15-дюймовыми экранами. Именно эти модели компания Apple отозвала из-за проблем с батареями.

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Очевидно, именно из-за опасности возгорания ноутбуки запрещено брать на борт. Их не разрешают брать ни в качестве багажа, ни в салон самолета.

Что не так с устройствами? В конце июня компания Apple официально заявила, что в MacBook Pro 2015 года есть риск возгорания из-за перегрева батареи. Производитель уже снял с продажи и отозвал всю партию и обещает бесплатно заменить батареи.

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