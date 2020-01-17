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Магазин для игр Steam появится в Chrome OS

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Steam придет на Chrome OS / Иллюстративное фото

Большинство современных хромбуков – дешевые модели с простыми характеристиками, нацеленные на образовательный сегмент. Также есть более дорогие и даже премиальные хромбуки, но они мало кого интересуют главным образом благодаря стоимости и ограничениям.

Появление Steam на хромбуках свидетельствует о том, что вскоре на рынке могут появиться совершенно новые устройства на базе Chrome OS – геймерские, сообщает Androide Police.

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Насколько реально появление геймерских хромбуков

Возможно, сейчас это звучит глупо, ведь Chrome OS – это фактически браузер в виде операционной системы. Но на CES 2020 года представитель Google рассказал, что команда Chrome OS сейчас работает над тем, чтобы выпустить для этой платформы клиент Steam! Скорее всего, работа ведется совместно с Valve, но это пока не подтверждено.

На самом деле даже сейчас при желании можно установить клиент Steam Linux на Chrome OS, воспользовавшись проектом Crostini. Однако официальной поддержки нет, и производительность оставляет желать лучшего. К тому же на рынке просто нет хромбуков с дискретными видеокартами, так что сейчас Steam на таких устройствах для большинства не имеет никакого смысла.

Но представитель Google заверил, что в связи с появлением полноценного клиента Steam на рынке появятся и игровые хромбуки – в первую очередь на процессорах AMD. Вряд ли стоит ожидать хромбуков с топовыми GPU, но даже интегрированные графические процессоры сейчас позволяют играть во многие игры.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Интернет Steam Google Chrome OS
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