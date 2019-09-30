Магазин игр Epic Games Store получил масштабное обновление

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store получил масштабное обновление и получил новые функции. Изменения коснулись библиотеки игр и самих тайтлов, а Epic Games планирует ряд новых обновлений.

Основные изменения. Прежде всего стоит отметить возможность просматривать библиотеку в виде списка, а также сортировать игры по алфавиту или по дате последнего запуска.

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Кроме того, геймерам будет доступна функция скрытия неустановленных на компьютер тайтлов. Другое полезное нововведение – уменьшение габаритов патчей. Благодаря специальным инструментам, разработчики смогут сжимать обновления до более-менее "приличных" размеров.



Оптимизированный размер обновлений на примере апдейта для Fortnite

Новые функции и возможности. Упоминания заслуживает и функция, которая давным-давно доступна в Steam – пользователи наконец-то смогут узнать, сколько времени они провели в той или иной игре.

Также магазин Epic Games Store разжился "бандлами" – игровыми наборами на манер коллекции тайтлов о Бэтмене, которую совсем недавно раздавали бесплатно.



Библиотека в Epic Game Store получила существенные изменения

Доступность. Кроме прочего, сервис цифровой дистрибуции стал более доступным пользователям из восточных стран. Так, геймеры из Поднебесной получили поддержку китайского языка, а жители Турции отныне смогут оплачивать покупки с помощью популярной в стране системы Turkey GPay.

Будущие обновления. Представители Epic Games Store не собираются останавливаться на достигнутом. В будущих обновлениях они планируют хорошенько поработать над интерфейсом и добавить всплывающие меню, а также ввести поддержку 3D Secure для европейских геймеров.

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