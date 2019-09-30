Магазин игр Epic Games Store получил масштабное обновление

2 Читати новину українською
Epic Games Store получил масштабное обновление
Epic Games Store получил масштабное обновление / unsplash

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store получил масштабное обновление и получил новые функции. Изменения коснулись библиотеки игр и самих тайтлов, а Epic Games планирует ряд новых обновлений.

Основные изменения. Прежде всего стоит отметить возможность просматривать библиотеку в виде списка, а также сортировать игры по алфавиту или по дате последнего запуска.

Читайте также: Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam

Кроме того, геймерам будет доступна функция скрытия неустановленных на компьютер тайтлов. Другое полезное нововведение – уменьшение габаритов патчей. Благодаря специальным инструментам, разработчики смогут сжимать обновления до более-менее "приличных" размеров.


Оптимизированный размер обновлений на примере апдейта для Fortnite

Новые функции и возможности. Упоминания заслуживает и функция, которая давным-давно доступна в Steam – пользователи наконец-то смогут узнать, сколько времени они провели в той или иной игре.

Также магазин Epic Games Store разжился "бандлами" – игровыми наборами на манер коллекции тайтлов о Бэтмене, которую совсем недавно раздавали бесплатно.


Библиотека в Epic Game Store получила существенные изменения

Доступность. Кроме прочего, сервис цифровой дистрибуции стал более доступным пользователям из восточных стран. Так, геймеры из Поднебесной получили поддержку китайского языка, а жители Турции отныне смогут оплачивать покупки с помощью популярной в стране системы Turkey GPay.

Будущие обновления. Представители Epic Games Store не собираются останавливаться на достигнутом. В будущих обновлениях они планируют хорошенько поработать над интерфейсом и добавить всплывающие меню, а также ввести поддержку 3D Secure для европейских геймеров.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техноhttps://24tv.ua/ru/tehno_tag5908/

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
18642
Теги: Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон: интересная инфографика
сегодня 09:04 Сколько должен работать украинец, чтобы купить смартфон: интересная инфографика
585
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
29 сентября 22:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
1018
"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
29 сентября 18:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
Женя Котик 436
Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
27 сентября 12:02 Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
Анастасія Можаровська 2375
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
977
Новости
Больше новостей
Залиште відгук