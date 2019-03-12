Магия вне Хогвардса: представили игру по мотивам Pokemon Go во вселенной Гарри Поттера

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Представили игру по мотивам Pokemon Go во вселенной Гарри Поттера
Представили игру по мотивам Pokemon Go во вселенной Гарри Поттера / unsplash

Студия Niantic, работавшая над игрой Pokemon Go, официально анонсировала игру с дополненной реальностью Harry Potter: Wizards Unite. В ней геймеры смогут исследовать реальный мир в роли волшебников и ведьм, а также искать магические предметы и существ.

Сюжет. Как сообщает "Лайфхакер", по сюжету на волшебников обрушилась беда, из-за которой артефакты, существа, люди и даже воспоминания из мира магов стали появляться в мире простых смертных – маглов. Игроки будут искать такие объекты и возвращать их на свои места.

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Особенности. Волшебные предметы будут располагаться в разных местах реального мира – некоторых аналогах "покестопов" из Pokemon Go. За обнаружение артефактов и других объектов, игроки будут получать энергию для заклинаний – только с ней они смогут продолжать поиски.

В режиме дополненной реальности можно будет взглянуть на некоторые места из вселенной "Гарри Поттера". Например, на лавку волшебных палочек Олливандера. Игроки смогут объединяться и бороться с пожирателями смерти, дементорами и прочими врагами.

Трейлер игры Harry Potter: Wizards Unite – смотрите видео

Дата выхода и доступность. Niantic пока не объявила дату выхода Harry Potter: Wizards Unite. Зато в Google Play на нее уже можно оформить предварительную регистрацию. На iOS проект тоже появится.

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Теги: Техно Игры Новости Техно Pokemon Go Гарри Поттер
Источник: 24 Канал
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