Главный сценарист Overwatch покинул студию Blizzard

Компанию Blizzard продолжает штормить: за последние годы они столкнулись со скандалом относительно масштабных сокращений, критикой мобильной игры Diablo Immortal, потерей ключевых сотрудников. Список бед впечатляющий, однако, как оказалось, это не все: из компании ушел ведущий сценарист Diablo III, WoW и двух Overwatch.

Речь идет о ветеране студии Майкле Чу, который сообщил о своем уходе из Blizzard в личном блоге.

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Что известно о Майкле Чу

Чу трудился в компании 19 лет, устроившись в нее тестером Diablo II: Lord of Destruction в 2001 году. За свою карьеру он приложил руку к множеству знаковых тайтлов компании в качестве дизайнера уровней, стал сценаристом Diablo III и World of Warcraft, а также отметился как ведущий автор лора обоих Overwatch. Именно он ответственен за большую часть сюжетных перипетий этой вселенной.

Когда я впервые открыл двери Blizzard почти 20 лет назад, моей мечтой было помочь создавать игры, в которых я провел огромное количество времени. От сражений между расами Азерота в Warcraft до вечного конфликта в Diablo. Мне повезло рассказывать истории этих удивительных вселенных и познакомиться с прекрасным сообществом этих игр,

– написал Майкл Чу.

"Теперь, когда я в последний раз открываю дверь Blizzard, у меня появились новые мечты: продолжить рассказывать истории и создавать игровые миры, которые объединяют общество. Хочу помочь в создании инклюзивного мира, в котором множество разных людей захочет поделиться собственными историями. Надеюсь, это именно то, что мы (создатели игр, – ред.) сможем построить вместе. Это будущее, в которое я верю", – добавил именитый сценарист.

Как увольнение Чу повлияет на Overwatch

Опасаться, что увольнение ведущего сценариста Overwatch повредит сиквелу, пока не стоит. Как отметили представители самой Blizzard, разработка игры – дело масштабное, и трудятся над ней множество талантливых людей, которые разделяют взгляды Чу на франшизу; потеря одного бойца не испортит проект.

Интервью с Майклом Чу – смотрите видео

Куда пойдет Чу

Самого Майкла руководство компании искренне поблагодарило за долгие годы службы. Куда сценарист отправится работать дальше – пока неизвестно. Но спрос на такого профессионала есть всегда.

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