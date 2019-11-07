"Максимально простой и открытый": основатель AliExpress Джек Ма посетил Украину – видео

Основатель AliExpress, TaoBao и Alibaba миллиардер Джек Ма впервые посетил Украину. В частности, один из самых богатых людей мира посетил Харьков, где выступил перед студентами университета имени Каразина.

Украинцев больше всего удивило поведение и вид миллиардера. Он выглядел очень просто и не напоминал человека, состояние которой приближаются к 40 миллиардам долларов. Видео теплой встречи Джека Ма в студенческом кругу обнародовали на телеграмм-канале "Харьков 1654".

Актуально: Основатель Alibaba приехал в Украину: проведет лекцию для студентов

Джек Ма – основатель AliExpress, TaoBao и Alibaba. Первый раз в Украине. Максимально простой и открытый. Полная противоположность тем олигархам, к которым мы привыкли. Создается впечатление, что он одевается на своих же сайтах,

– пишут в соцсетях.

Джек Ма выступил перед студентами в Харькове: видео

О чем говорил Джек Ма в Харькове?

Миллиардер ответил на вопрос: что такое счастье? Оно – не в деньгах, уверен Джек Ма.



Что для меня счастье? Счастье – это не деньги, счастье – это не сила. Счастье – это, когда счастливы ваши люди,

– поделился он со студентами.

По мнению Джека Ма, люди сейчас не ценят время. Он привел пример своего отца, который работал гораздо больше, чтобы содержать свою семью. Мой отец работал 18 часов в день 7 дней в неделю. Наше поколение работает 9 часов в день, 5 дней в неделю. И мы очень заняты,

– сказал он.

К слову, миллиардер быть спикером на Киевском международном экономическом форуме, который состоится 8 ноября.

Кто такой Джек Ма?Он занимает 21 место в мире и второе место в Китае среди самых богатых людей. Его состояние сейчас составляют 37,3 миллиарда долларов. Он стал первым бизнесменом из материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes.



Ма является активным борцом за сохранение природы. В 2009 году по решению Ма группа компаний Alibaba пересмотрела свою политику и запретила продажу продуктов, сделанных из акульих плавников. В 2010 году он заявил, что Alibaba будет отчислять 0,3 процента от годовой выручки на различные программы по охране окружающей среды, в частности, программы по улучшению качества воды и воздуха.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно