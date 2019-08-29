Man of Medan: особенности новой игры и первые отзывы критиков

14 Читати новину українською
Man of Medan – обзор игры, дата релиза и полный трейлер
Man of Medan: особенности, трейлер, дата выхода и отзывы новых критиков / Фото из свободных источников

Уже завтра, 30 августа, геймерам представится возможность самостоятельно оценить новый проект от создателей Until Dawn – The Dark Pictures: Man of Medan. Однако критики индустрии уже оценили игру и оценки оказались не очень обнадеживающими.

Старт новой серии игр оказался не столь впечатляющим: средняя оценка новинки на агрегаторах остановилась на отметке 70-71 балл. Это примерно на 8 баллов ниже, чем в Until Dawn, сообщает "Игромания".

Читайте также: Геймплей хоррора Chernobylite показали на видео

Оценки критиков. Многие издания сходятся во мнении, что многообещающее начало Man of Medan к середине утопает в дополнительных материалах, которые призваны увеличить общую продолжительность сюжета. Среди других минусов указываются:

• текстуры, которые подгружаются на глазах;

• не всегда стабильная частота кадров;

• общие проблемы с темпом повествования;

• слабый финал;

• потеря "шарма" Until Dawn.

Сюжет и сценарий. Однако относительно сюжета и сценария мысли все-таки расходятся: кто-то даже при низких оценках называет сценарий как минимум средним, кто-то при более высоких – слабым. Возможно, дело в разрекламированной разветвленности и множестве путей развития истории.

Трейлер игры The Dark Pictures: Man of Medan – смотрите видео

Геймплей. А вот что все хвалят почти единогласно, так это кооперативный режим на двоих, когда оба игрока активно участвуют в развитии истории, управляя двумя героями одновременно.

По словам критиков, это действительно интересная геймплейная особенность, что позволяет не только весело провести время, но и получить необычные впечатления, когда на развитие сюжета влияет кто-то полностью неподвластный пользователю.

Читайте также: Системные требования игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint от Ubisoft появились в сети

Судя по всему, проходить Man of Medan стоит именно в кооперативе, иначе есть шанс получить просто посредственный "клон" Until Dawn – все ключевые идеи новинки раскрываются при игре с другом.

Дата выхода. Заметим, выход игры запланирован на 30 августа на PS4, Xbox One и PC.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
сегодня
32968
Теги: Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое 5G и когда технология появится в Украине
28 августа 16:02 Что такое 5G и когда технология появится в Украине
4906
Осенняя презентация Apple 2019: что представит компания, когда и где смотреть
27 августа 18:09 Осенняя презентация Apple 2019: что представит компания, когда и где смотреть
2140
Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника
27 августа 16:04 Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника
404
Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
26 августа 21:02 Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
Анастасія Можаровська 1688
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
25 августа 18:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
552
Новости
Больше новостей
Залиште відгук