Man of Medan: особенности новой игры и первые отзывы критиков

Уже завтра, 30 августа, геймерам представится возможность самостоятельно оценить новый проект от создателей Until Dawn – The Dark Pictures: Man of Medan. Однако критики индустрии уже оценили игру и оценки оказались не очень обнадеживающими.

Старт новой серии игр оказался не столь впечатляющим: средняя оценка новинки на агрегаторах остановилась на отметке 70-71 балл. Это примерно на 8 баллов ниже, чем в Until Dawn, сообщает "Игромания".

Читайте также: Геймплей хоррора Chernobylite показали на видео

Оценки критиков. Многие издания сходятся во мнении, что многообещающее начало Man of Medan к середине утопает в дополнительных материалах, которые призваны увеличить общую продолжительность сюжета. Среди других минусов указываются:

• текстуры, которые подгружаются на глазах;

• не всегда стабильная частота кадров;

• общие проблемы с темпом повествования;

• слабый финал;

• потеря "шарма" Until Dawn.

Сюжет и сценарий. Однако относительно сюжета и сценария мысли все-таки расходятся: кто-то даже при низких оценках называет сценарий как минимум средним, кто-то при более высоких – слабым. Возможно, дело в разрекламированной разветвленности и множестве путей развития истории.

Трейлер игры The Dark Pictures: Man of Medan – смотрите видео

Геймплей. А вот что все хвалят почти единогласно, так это кооперативный режим на двоих, когда оба игрока активно участвуют в развитии истории, управляя двумя героями одновременно.

По словам критиков, это действительно интересная геймплейная особенность, что позволяет не только весело провести время, но и получить необычные впечатления, когда на развитие сюжета влияет кто-то полностью неподвластный пользователю.

Читайте также: Системные требования игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint от Ubisoft появились в сети

Судя по всему, проходить Man of Medan стоит именно в кооперативе, иначе есть шанс получить просто посредственный "клон" Until Dawn – все ключевые идеи новинки раскрываются при игре с другом.

Дата выхода. Заметим, выход игры запланирован на 30 августа на PS4, Xbox One и PC.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно