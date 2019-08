Man of Medan: особенности новой игры и первые отзывы критиков

Man of Medan: особенности, трейлер, дата выхода и отзывы новых критиков / Фото из свободных источников

Уже завтра, 30 августа, геймерам представится возможность самостоятельно оценить новый проект от создателей Until Dawn – The Dark Pictures: Man of Medan. Однако критики индустрии уже оценили игру и оценки оказались не очень обнадеживающими.