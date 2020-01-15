24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Marco Polo – технологический дом на колесах от известного автопроизводителя

30 Читати новину українською
Marco Polo / Mercedes

Mercedes представила умный дом на колесах – фургон-кемпер на базе Sprinter под названием Marco Polo, который появится в продаже уже весной 2020 года. Создатели обещают новый уровень комфорта для любителей такого вида отдыха: почти всеми функциями можно управлять со смартфона или большого сенсорного экрана на приборной панели.

Особенности умного дома на колесах

Интересно: Hummer собирается выпустить конкурента Tesla Cybertruck

Marco Polo – первый серийный автомобиль, в котором используется система управления окружающей средой Mercedes-Benz Advanced Control. С ее помощью можно настроить температуру, свет и другие параметры с разбивкой по жилым зонам.


Marco Polo оборудован системой подключения, которая выводит комфорт на новый уровень

Подключение – важный компонент нашей продуктивной стратегии, которую мы интенсивно преследуем в течение последних двух лет в сегменте автодомов,
– говорится в заявлении главы отдела маркетинга и продаж компании Клауса Майера.

С помощью программы в кемпере можно настроить все – например, запрограммировать снижение температуры в ночное время или установить сигнал для определенного уровня остатка чистой воды в резервуаре.


Система дома на колесах полностью контролируется с помощью смартфона


На кухне есть газовая плита, холодильник и раковина

В Marco Polo с комфортом разместятся четверо: двое на раскладной кровати, в которую трансформируются диваны, а двое – в верхнем отсеке под крышей, который поднимается. С опцией ACTIVITY в кемпере появляется еще одно спальное место и три сидячих.

 

Дмитрий Медведев подал в отставку: что известно о политике
15 января
1306
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Mercedes
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 117
14 января 19:35 Что такое LinkedIn: как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя
Ірина Полицька 80
14 января 09:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 4441
13 января 21:35 9 странных продуктов Xiaomi, о которых вы могли не знать
Назар Токар 255
10 января 21:02 Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
Назар Токар 610
Новости
Больше новостей
Залиште відгук