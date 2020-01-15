Marco Polo – технологический дом на колесах от известного автопроизводителя

Mercedes представила умный дом на колесах – фургон-кемпер на базе Sprinter под названием Marco Polo, который появится в продаже уже весной 2020 года. Создатели обещают новый уровень комфорта для любителей такого вида отдыха: почти всеми функциями можно управлять со смартфона или большого сенсорного экрана на приборной панели.

Особенности умного дома на колесах

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Marco Polo – первый серийный автомобиль, в котором используется система управления окружающей средой Mercedes-Benz Advanced Control. С ее помощью можно настроить температуру, свет и другие параметры с разбивкой по жилым зонам.



Marco Polo оборудован системой подключения, которая выводит комфорт на новый уровень

Подключение – важный компонент нашей продуктивной стратегии, которую мы интенсивно преследуем в течение последних двух лет в сегменте автодомов,

– говорится в заявлении главы отдела маркетинга и продаж компании Клауса Майера.

С помощью программы в кемпере можно настроить все – например, запрограммировать снижение температуры в ночное время или установить сигнал для определенного уровня остатка чистой воды в резервуаре.



Система дома на колесах полностью контролируется с помощью смартфона



На кухне есть газовая плита, холодильник и раковина

В Marco Polo с комфортом разместятся четверо: двое на раскладной кровати, в которую трансформируются диваны, а двое – в верхнем отсеке под крышей, который поднимается. С опцией ACTIVITY в кемпере появляется еще одно спальное место и три сидячих.