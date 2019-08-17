Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать

В этом году исполнилось 50 лет с момента, когда человек впервые ступил на поверхность Луны. Имена Нила Армстронга и Базза Олдрина известны широкой общественности, однако есть люди, без которых миссия "Аполлон-11" была бы невозможной, однако о них мало кто знает.

Маргарет Гамильтон стала настоящим открытием XX века. Она работала над программным обеспечением к миссии "Апполон-11" и без нее полет человека на Луну был бы невозможным. Журналисты Техно 24 подготовили для вас биографию этой уникальной женщины.

Читайте также: 50 лет Apollo 11: как проходила историческая высадка человека на Луну

Ранние годы

Маргарет Гамильтон родилась 17 августа 1936 года в Паоле (штат Индиана, США). После окончания средней школы Хэнкок в 1954 году, она начала изучать математику в университете штата Мичиган в 1955 году.

Впоследствии девушка получила степень бакалавра математики со второй специализацией по философии в колледже Эрлгем в 1958 году. После выпуска она некоторое время преподавала в школе математику и французский язык, чтобы поддержать мужа, который учился на бакалавра в Гарварде.

Маргарет Гамильтон во время работы над проектом SAGE

Тогда девушка ничего не знала о программировании, пока не получила работу в Массачусетском технологическом институте, где она научилась писать программное обеспечение для компьютеров. Заметим, другого способа научиться программировать, кроме самообразования, тогда не существовало.

Работа над проектом SAGE и начало карьеры в NASA

С 1961 по 1963 год Гамильтон работала над проектом SAGE в лаборатории Линкольна, где она была одним из программистов, которые писали программное обеспечение для первого компьютера AN/FSQ-7 (а именно XD-1) для поиска вражеских воздушных судов. Она также писала программное обеспечение для Исследовательских лабораторий воздушных сил США в Кембридже.

Успехи Маргарет в проекте SAGE открыли ей дверь в NASA.

В этой компании принято давать новичкам программу, в которой никто не может разобраться и, тем более запустить. Когда я была стежером, мне тоже дали такое задание,

– вспоминала Гамильтон о начале работы в NASA.

"Это была весьма хитроумная программа, и более того, автор кода находил удовольствие в написании комментариев к коду, исключительно на греческом и латинском языках. Да, мне дали эту задачу, и, собственно, я заставила ее заработать. Она даже результат выводила на печать на греческом и латинском языке. Я была первой, кто смог ее запустить", – отметила инженер.

Программа "Аполлон"

B конце концов, Маргарет Гамильтон стала директором и научным руководителем разработки программного обеспечения для космической программы "Аполлон".

Читайте также: Кто такой Майкл Коллинз: жизнь забытого астронавта Apollo 11

Команда Гамильтон отвечала за разработку бортового программного обеспечения, которое включало алгоритмы, разработанные различными старшими учеными командного модуля Аполлона, посадочного модуля и далее Скайлэб.

Маргарет Гамильтон с кодом программы "Аполлон"

Другая часть ее команды смоделировала и разработала программное обеспечение систем, которое включало программное обеспечение для обнаружения ошибок и восстановления, таких как перезагрузка и режимы показа (также "приоритетные показы"), которые Гамильтон спроектировала и разработала.

Когда Нил Армстронг и Базз Олдрин, были уже почти около Луны, система внезапно дала сбой. Радар, который не был задействован в процессе посадки модуля, вдруг начал посылать огромный объем информации компьютеру, что привело к его перегрузке. Обработка ложных сигналов занимала 15% машинного времени бортового компьютера, который обеспечивал посадку на Луну.

Маргарет Гамильтон исполнилось 83 года

"Аполлон 11" ждала неминуемая гибель, если бы Маргарет не предусмотрела подобный сценарий. Специалисты осуществили максимально быструю перезагрузку, и бортовой компьютер выбрал приоритетные данные по посадке корабля на Луну. Посадка состоялась.

Награды

За свой вклад в успех программы "Аполлон" и в области разработки программного обеспечения, она была отмечена такими наградами:

Augusta Ada Lovelace Award, Association for Women in Computing (1986 год). NASA Exceptional Space Act Award for scientific and technical contributions. Награда включала в себя денежную награду в 37 200 долларов – наибольшая персональная сумма награды в истории NASA (2003 год). Outstanding Alumni Award, Earlham College (2009 год). Presidential Medal of Freedom, врученная президентом Бараком Обамой почетная гражданская награда в США (2016 год). Computer History Museum Fellow Award. Присуждается выдающимся мужчинам и женщинам, чьи идеи изменили мир (2017 год).

Барак Обама вручает награду Маргарет Гамильтон

Маргарет Гамильтон сегодня

Сегодня, Маргарет Гамильтон 83 года. Она возглавляет компанию Hamilton Technologies, Inc в Кембридже, штат Массачусетс. Заметим, компания разрабатывает язык программирования Universal Systems Language (язык универсальных систем), который предупреждает, a не исправляет острые ситуации. Он базируется на теории систем и опирается на уроки проекта, по разработке бортового программного обеспечения, кораблей "Аполлон".

Читайте также: Кто такой Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос

В течение своей жизни, эта выдающаяся женщина стала свидетелем того, как разработка программного обеспечения, превратилась из не слишком серьезного занятия в престижную профессию программиста компьютерных программ.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно