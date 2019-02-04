Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира

В понедельник, 4 февраля, социальная сеть Facebook празднует свое 14-летие. Своему созданию компания и собственно соцсеть обязана Марку Цукербергу, который несмотря на все невзгоды сумел довести свое детище до невероятной популярности.

Техно 24 подготовил для вас биографию человека, которого по-праву считают самым влиятельным в интернете, – Марка Цукерберга.

Детство и юность Марка Цукерберга

Родился Марк Элиот Цукерберг 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье врачей. Мать Марка – Карен, работала психиатром, а отец – Эдвард, был стоматологом. В семье Цукербергов кроме Марка было еще трое дочерей: Рэнди, Ариэль и Донна.

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Основателя Facebook воспитывали в религиозной строгости. Однако, когда парню исполнилось 18 лет, он заявил, что является атеистом и не придерживается традиций иудаизма.

Заинтересованность в компьютерном программировании проснулась у мальчика в 10 лет, когда отец подарил ему первый компьютер, на котором продемонстрировал сыну элементарные и базовые элементы языка программирования Atari BASIC.



Марк Цукерберг в детстве

Будущий хакер увлекся программированием и в старших классах создал первые примитивные компьютерные игры. Идеи для графических программ Марку Цукербергу помогали создавать школьные друзья, которые умели рисовать.

В 1996 году 12-летний Марк Цукерберг создал первый полноценный программный продукт под названием ZuckNet, который давал возможность общаться по локальной сети членам семьи.

После окончания начальной школы Цукерберг решил развить в себе талант программиста и начал учебу в престижной школе-пансионе Phillips Exeter Academy. Там преподаватели делали акцент на изучении программирования и древнегреческого языка.



Марк Цукерберг со своими родителями

Для дипломной работы Цукерберг создал программу распознавания музыкальных вкусов пользователей интернета – Synapse, которую позже у юного хакера захотела выкупить компания Microsoft за 2 миллиона долларов. Руководство гигантской IT-компании предложило Марку стать ее сотрудником до окончания школы, но парень отказался и от награды, и от сотрудничества, заявив, что "вдохновение не продается".

В 2002 году, неожиданно для всех, Марк Цукерберг поступил в Гарвард на факультет психологии. На решение парня повлияла мама. Но одновременно с психологией он совершенствовался в программировании, для чего посещал дополнительные курсы по информатике, продолжая создавать собственные программы.

Еще на втором курсе вуза он создал программу для студентов CourseMatch, благодаря которой ученики делились опытом друг с другом.

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В Гарварде не было базы данных с фотографиями студентов, которая была обычным явлением во многих других американских университетах. И Марк Цукерберг предложил деканам и преподавателям университета создать такую базу в интернете, но его предложение не одобрили. После этого Марк взломал университетскую базу данных и стал активно размещать фотографии студентов парами на специально созданном им сайте, где предлагал проголосовать за одну из двух фотографий, которая была более привлекательной.

В течение нескольких часов сайт посетило пять сотен посетителей. Из-за скандала, произошедшего в Гарварде по этому поводу, ресурс решили закрыть. Много студентов просили руководство университета восстановить работу ресурса и после активного давления студентов решение о закрытии сайта было отменено.

Марк стал снова успешно развивать возрожденный студенческий сайт, который впоследствии превратился в глобальную социальную сеть Facebook.

История создания социальной сети Facebook

На основе программного обеспечения Facemash Марк Цукерберг создал коммуникационный шедевр в виде социальной сети Facebook, которая расширила общение студентов Гарварда по локальной сети. В этом ему помогли однокурсники Крис Хьюз, Эдуардо Саверин и Дастин Московиц. Ребята буквально за неделю "слепили" новый сайт, который стал в десятки раз популярнее, чем Facemash.



Марк Цукерберг, Дастин Московиц и Крис Хьюз

За считанные дни проект Facebook перерос рамки гарвардского кампуса, к нему присоединились университеты Лиги Плюща в Бостоне, Нью-Йорке, Массачусетсе и Канаде. Вскоре присоединились Стэнфорд и Колумбийский университет.

Идеей социальной сети было размещение пользователями на своих страницах фотографий и информации – от научных интересов до гастрономических предпочтений, за счет чего в кратчайшие сроки в сети появились группы по интересам, которые расширялись ежедневно.

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Вскоре создатель Facebook Марк Цукерберг понял, что для развития проекта нужны немалые инвестиции. Поэтому он, взяв пример с Билла Гейтса, бросил Гарвард, а все отложенные родителями деньги на учебу (85 тысяч долларов) вложил в свое детище.

Летом 2004 года программист переехал в Пало-Альто и зарегистрировал свой проект как юридическое лицо, став генеральным директором компании Facebook.



Марк Цукерберг / Getty Images

Позже Марку Цукербергу удалось привлечь к проекту состоятельных инвесторов, которые помогли ему развить соцсеть до глобального уровня. Среди помощников хакера оказались культовая фигура американского интернета и создатель программы для обмена файлами Napster Шон Паркер, сооснователь платежной системы PayPal Питер Тил, который вложил в дело полмиллиона долларов, и создатель первой деловой соцсети Linkedin Рид Хоффман.

В 2005 году Марк Цукерберг за 200 тысяч долларов приобрел домен Facebook.com. Тогда в социальной сети насчитывалось более 5 миллионов пользователей, число которых росло с каждым днем, что позволило Facebook оставаться седьмым по популярности американским сайтом.



Марк Цукерберг завершил обучение в Гарварде только в 2017 году

Тем самым Марк заинтересовал акул IT-бизнеса, которые предлагали ему продать проект. Но предложения не имели продолжения – Цукерберг наотрез отказался продавать Facebook, продолжая развивать сеть на рекордной скорости.

Звездный час Марка Цукерберга наступил в 2007 году, когда Microsoft оценила его проект в 15 миллиардов долларов, купив 1,6% акций компании за 240 миллионов долларов.

В 2008 году программист открыл международную штаб-квартиру компании в Дублине, а в 2009 году публично заявил о первой прибыли. С этого момента соцсеть Facebook открыла коды платформы для всех желающих создавать для проекта новые приложения, благодаря чему на сайт сегодня ежедневно загружается около 140 новых аппликаций.

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В 2015 году Facebook стал вторым по посещаемости сайтом в мире, а Марк Цукерберг – самым молодым долларовым миллиардером с официальной зарплатой в 1 доллар. Программист завоевал титулы самого влиятельного человека на планете и сверхуспешного бизнесмена до 40 лет.

Скандал с Facebook в 2018 году

Компанию Cambridge Analitica обвинили в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, воруя в соцсетях персональные данные потенциальных избирателей и манипулируя их мнением посредством информационных технологий. Значительная часть данных была получена Cambridge Analitica от компании Facebook.



Марк Цукерберг на допросе в Сенате / Getty Images

Скандал относительно незаконного использования персональных данных компанией Cambridge Analitica возник в 2017 году после неожиданной для многих аналитиков победы Дональда Трампа в президентской гонке в США. При этом журналистами была обнаружена связь между Cambridge Analytica, Facebook и членами команды новоизбранного президента США.

В марте 2018 западные СМИ обнародовали результаты еще нескольких расследований, которые освещают природу исследований Cambridge Analitica и передачу компании частных данных пользователей Facebook.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайли заявил, что Brexit мог бы не произойти, если бы не утечка данных пользователей Facebook в 2016 году. По его словам, Cambridge Analytica получила сотни тысяч фунтов стерлингов от лоббистов выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.



Марк Цукерберг / Getty Images

Однако на допросе в Сенате Марк Цукерберг подчеркнул, что считает Facebook безопасным, он акцентировал внимание над контролем пользователей над информацией.

Я считаю, что Facebook безопасен. Я, моя семья и все люди, которых я люблю и которые мне дороги, постоянно им пользуются,

– подчеркнул основатель соцсети.

Эти расследования привели к падению акций Facebook на 4,4%, который способствовал утечке данных 50 миллионов американцев. Аналитики считают, что работники Facebook знали о незаконной передаче данных. Также был отстранен от работы глава компании Cambridge Analytica.

Интересные факты из личной жизни Марка Цукерберга

Марк Цукерберг познакомился с будущей женой Присциллой Чен еще на втором курсе Гарварда. Отношения пары прошли испытание временем, ибо только в 2010 году Марк предложил своей будущей жене переехать к нему в Пало-Альто. Девушка ответила согласием и 19 мая 2012 года они поженились.



Марк Цукерберг с женой Присциллой / Getty Images

Отдельно стоит упомянуть оригинальность церемонии бракосочетания. На заднем дворе дома Марка собралось около сотни людей. Все они думали, что пришли в гости к Цукербергу по случаю вручения его жене диплома врача (Присцилла – педиатр). Однако оказалось, что их пригласили на свадьбу.

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В 2016 году компьютерные хакеры группы OurMine объявили о взломе аккаунтов миллиардера в соцсетях Twitter и Instagram и рассекретили пароль, который использовал основатель Facebook. Если заявления взломщиков – правда, то пароль Марка Цукерберга простой даже по меркам 2012 года: "dadada". Контроль над аккаунтами вернули владельцу, а следы хакерской активности удалили.



Марк Цукерберг с сыном Августом и женой Присциллой

В мае 2017 года миллиардер получил диплом и почетную степень доктора юриспруденции Гарварда. Спустя годы Марк Цукерберг вернулся в университет, чтобы произнести речь выпускника и получить диплом. На церемонии присутствовали родители и жена создателя Facebook.

В июне 2017 года Марк Цукерберг заявил о новом рекорде: число аккаунтов в Facebook достигло двух миллиардов.

Состояние Марка Цукерберга

Состояние 34-летнего Марка Цукерберга на начало 2019 год – 62,5 миллиарда долларов. Это позволяет программисту расположиться на 5 строчке рейтинга самых богатых людей мира. Перед ним в этом же рейтинге Джефф Безос (142,3 миллиарда долларов), Билл Гейтс (96,4 миллиарда долларов), Уоррен Баффет (84,7 миллиарда долларов) и Бернар Арно (73,7 миллиарда долларов).

Отметим, значительный ущерб Цукербергу нанес скандал с Cambridge Analytica. В результате постоянных расследований и вызовов в суд, основатель соцсети Facebook потерял 17 миллиардов долларов.

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