Марс не выход: астрофизик объяснил, почему человечество не спасет колонизация другой планеты

Человечеству нужно оставить иллюзии о том, что от необратимых изменений на Земле нас спасет колонизация Марса. Проще будет разобраться с климатическими изменениями на родной планете.

Об этом заявил британский астрофизик и главный Королевский астроном Мартин Рис в интервью The Guardian, передает УНИАН.

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По его мнению, в этом вопросе известный физик Стивен Хокинг ошибался.

"Ошибочно думать, что мы сможем решить земные проблемы переселением на Марс. Я полностью не согласен с Маском и моим коллегой Стивеном Хокингом по этому поводу. Потому что разобраться с климатическими изменениями на Земле – это мелочи по сравнению с терраформированием Марса (изменение климатических условий планеты для обитания земных животных и растений, – ред.)", – заявил ученый.

При этом он не исключает, что группа людей отправится на Марс еще до конца этого века.

Вероятно, к концу века несколько авантюристов будут жить на Марсе. Маск сказал, что хочет умереть на Марсе, но не от действия среды. И это совсем не безумное желание,

– считает Рис.

Как известно, недавно Илон Маск выступил с идеей ударить по Марсу ядерной бомбой. По его мнению от взрыва могут образоваться "миниатюрные Солнца". Именно они должны растопить ледники на полюсах, а благодаря испарению может появиться углекислый газ, который создаст парниковый эффект. Поэтому появится такая себе атмосфера.

Чем опасен Марс для человека?Из-за существенной отдаленности от Солнца Марс получает на 57% меньше энергии, чем Земля. Поэтому среднегодовая температура там минус 60 градусов.



Марс – планета земного типа. Но с разреженной атмосферой. Если теоретически люди попадут на Марс, то будут получать очень большую дозу радиации, что со временем приведет к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.

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