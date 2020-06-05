В начале июня 2020 года NASA сообщило в Twitter, что зонд для измерения теплового потока HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) автоматической станции InSight наконец был зарыт в грунт Марса. Специалисты и разработчики этого прибора ранее дважды безуспешно пытались выполнить данную процедуру, но зонд не мог зафиксироваться под поверхностью.

Во время последней попытке инженеры использовали в качестве рычага для дополнительного внешнего взаимодействия специальный ковш, установленный на роботизированной руке InSight. У них получилось поиграть в своеобразную "марсианскую песочницу" – нажимать в течение 11 недель с 11 марта по 30 мая ковшом на заднюю крышку зонда HP3, чтобы постепенно углубить его и не повредить шлейф с датчиками.

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After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp — NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020

Подробнее о задачах InSight

Научный аппарат InSight высадился на поверхность Марса 26 ноября 2018 года. На апарате установлены два научно-исследовательских прибора: набор сейсмометров и тепловой зонд.

Сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) разработан для исследования внутренней структуры Марса, изучения колебаний почвы, определения глубины и состава.

Аппарат InSight выгрузил своей рабо-рукой сейсмометр на поверхность Марса 19 декабря 2018 года на расстоянии 1,6 метра от посадочной платформы. Позже на него был установлен защитный колпак. 6 апреля 2019 года сейсмометр SEIS зафиксировал, вероятно, первое марсотрясение.

Зонд для измерения теплового потока под поверхностью Марса (проникает до 5 метров вглубь поверхности с помощью встроенного бура) был выгружен на поверхность 12 февраля 2019 года на расстоянии 1 метр от посадочной платформы.

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Сейчас исследователи получают данные о температуре на глубине 40 см, которая, судя по последним показаниям, достигала 20 градусов Цельсия. Специалисты надеются, что после правильной установки зонда HP3 его сорокасантиметровая основа самостоятельно продолжит проникновение внутрь грунта и доберется до отметки минус пять метров.

Расчетная продолжительность миссии аппарата InSight составляет 709 марсианских суток или 728 земных суток (почти два земных года).