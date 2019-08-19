Марсианский домик превратили в экологический модуль: фото

Американская компания AI SpaceFactory разработала экологический домик, напечатанный на 3D-принтере из природных материалов. Высокотехнологичный и экологический модуль TERA будет выполнять функцию мини-отеля на Земле.

По мнению AI SpaceFactory, их разработки могут изменить подходы к строительству и даже спасти нашу планету. Особенность домика TERA в том, что его можно "получить из земли" и "вернуть обратно в землю".

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Домик TERRA был создан на основе другого проекта AI SpaceFactory – прототипа жилья на Марсе MARSHA. MARSHA одержал победу в конкурсе NASA на лучший проект окружающей среды для колонистов на других планетах.



Прототип жилья на Марсе от AI SpaceFactory – MARSHA

Домик TERA изнутри

Строение имеет два этажа – на первом располагается общественная зона: гостиная с выходом на террасу, место для приготовления пищи и санузел. Второй этаж более приватный и может быть адаптирован к любым потребностям жителей путем обычной перестановки мебели – от гостиной до open-space.

Также AI SpaceFactory хочет использовать TERA как живую лабораторию: все отзывы и замечания клиентов будут учитываться, чтобы улучшить дизайн будущих жилых домов на Земле и за ее пределами.

Высокотехнологичный и экологичный дом начнет принимать гостей с марта 2020-го года. Стоит отметить, что бронирование номера в этом отеле уже доступно.

Цена: 175 долларов за ночь (около 4407 гривен).

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Экологический дом TERA от AI SpaceFactory

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