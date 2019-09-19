Марсианский зонд NASA получил награду телевизионной академии Emmy

Космическое агентство NASA получило награду от телевизионной академии Emmy за путешествие марсианского исследовательского аппарата InSight. Награду вручили за лучшую оригинальную интерактивную программу.

Как пишет CNet, эту награду NASA вручили за "активное интерактивное освещение миссии онлайн в социальных медиа и на телевидении".

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Что известно о миссии InSight? Миссия стартовала в мае прошлого года. Это первая межпланетная миссия с западного побережья США, раньше все подобные проекты начинались с космодромов Флориды.

More great news! @NASA won an #Emmy for 'Outstanding Original Interactive Program' coverage of the @NASAInSight mission to study Mars. Congrats to those who contributed to the news, web, education, television and social media coverage of this landing on the Red Planet. pic.twitter.com/gCey1Dm9vi — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 16, 2019

В декабре прошлого года зонд InSight успешно сел на поверхность Марса и отправил на Землю первое изображение с поверхности. На Красной поверхности зонд проводил температурные исследования планеты, в том числе впервые зафиксировал сейсмическую активность на этой планете.

Зонд InSight на Марсе

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