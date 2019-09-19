Марсианский зонд NASA получил награду телевизионной академии Emmy
Космическое агентство NASA получило награду от телевизионной академии Emmy за путешествие марсианского исследовательского аппарата InSight. Награду вручили за лучшую оригинальную интерактивную программу.
Как пишет CNet, эту награду NASA вручили за "активное интерактивное освещение миссии онлайн в социальных медиа и на телевидении".
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Что известно о миссии InSight? Миссия стартовала в мае прошлого года. Это первая межпланетная миссия с западного побережья США, раньше все подобные проекты начинались с космодромов Флориды.
В декабре прошлого года зонд InSight успешно сел на поверхность Марса и отправил на Землю первое изображение с поверхности. На Красной поверхности зонд проводил температурные исследования планеты, в том числе впервые зафиксировал сейсмическую активность на этой планете.
Зонд InSight на Марсе
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