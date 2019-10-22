Марсоход Curiosity передал на Землю свое очередное селфи: фото

Поверхность Марса изучают два космических аппарата-InSight и Curiosity. Последний несколько дней назад сделал "селфи" и передал снимок на Землю.

Снимок разместили на портале flickr.com.

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Этот снимок марсоход Curiosity сделал 12 октября. Фото аппарат NASA сделал с помощью камеры на манипуляторе.

Что известно о Curiosity? Марсоход уже 8 лет исследует Красную планету. Его отправили с Земли 26 ноября 2011 года на ракете Atlas V 541. На поверхности Марса он осел в августа 2012 года. Ровер проехал уже более 21 км и отправил на Землю 610 тысяч снимков.

В сентябре 2018 года у марсохода возникли технические проблемы, поэтому его миссия была под угрозой. И уже в ноябре он возобновил свою работу.

Новое селфи Curiosity

Миссия. Одна из задач Curiosity – исследование климата и геологии Марса. В частности, он собирает данные, чтобы ученые понялибудут ли когда-либо благоприятные условия окружающей среды для существования жизни.

Именно этот марсоход передал некоторые анализы проб грунта, которые подтвердили предположение о том, что на Марсе могла существовать вода. Таким образом ученые могут лучше понять условия на Красной планете и в теории подготовиться к экспансии Марса.

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