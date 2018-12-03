Марсоход обнаружил загадочный блестящий объект на планете

Марсоход Cutriosity, изучающий поверхность Марса, обнаружил на хребете Веры Рубин загадочный блестящий объект. Это кусок породы, который внешне напоминает слиток золота.

Об этом пишет dt.ua.

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В NASA решили, что Cutriosity должен проверить этот регион еще раз. И именно после повторной проверки марсоход обнаружил интересный объект. По предположению ученых, это может быть метеорит, упавший на Марс. Однако, точное его происхождение пока не установили.



Это может быть метеорит

Сейчас Curiosity должен провести химический анализ вещества. Для этого марсоход имеет специальный инструмент ChemCam – это портативная лаборатория, состоящая из камеры, спектрографа и лазерной установки.

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