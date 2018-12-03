Марсоход обнаружил загадочный блестящий объект на планете

23 Читати новину українською
Cutriosity обнаружил интересный объект на Марсе
Cutriosity обнаружил интересный объект на Марсе

Марсоход Cutriosity, изучающий поверхность Марса, обнаружил на хребете Веры Рубин загадочный блестящий объект. Это кусок породы, который внешне напоминает слиток золота.

Об этом пишет dt.ua.

Читайте также: Ученые определили "золотой век" Вселенной

В NASA решили, что Cutriosity должен проверить этот регион еще раз. И именно после повторной проверки марсоход обнаружил интересный объект. По предположению ученых, это может быть метеорит, упавший на Марс. Однако, точное его происхождение пока не установили.

Марсохід виявив загадковий блискучий об'єкт на планеті
Это может быть метеорит

 

Сейчас Curiosity должен провести химический анализ вещества. Для этого марсоход имеет специальный инструмент ChemCam – это портативная лаборатория, состоящая из камеры, спектрографа и лазерной установки.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос Марс
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 657
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 910
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
1 декабря 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8636
Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
1 декабря 14:02 Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
Блог Медіа 426
ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 ноября 12:08 ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
223
5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
28 ноября 18:02 5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
248
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук