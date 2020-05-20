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Машины Tesla могут продавать энергию, их зарядка оказалась двухсторонней

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Владельцы Tesla смогут выгодно зарабатывать на своих машинах
Владельцы Tesla смогут выгодно зарабатывать на своих машинах / electrek

Появление у автомобилей возможности продавать лишнюю энергию сетей в период пиковой нагрузки может изменить энергетику. Ряд автокомпаний: Nissan и Honda, уже изучают эту технологию. Похоже к ним присоединится и Tesla, которая в прошлом не проявляла открытого интереса к двусторонней зарядке.

В частности, изданию Electrek стало известно, что Tesla без громких заявлений оснастила электромобиль Model 3 – а, возможно, и Model Y – технологией двусторонней зарядки. Это означает, что автомобиль может не только тратить энергию, но и отдавать ее обратно в сеть. Причем обратная зарядка у машин Tesla трехфазная, что позволяет использовать ее по всему миру.

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Инженер Марко Гаксиола, разбиравший Model 3 для конкурентов, обнаружил, что внутри зарядного устройства есть DC-AC инвертор. Это свидетельствует о том, что автомобиль может направлять энергию в сеть, согласно концепции V2G (Vehicle to Grid).

К тому же, двусторонний дизайн повторяется трижды на одной плате зарядника Model 3. Это пример резервной конструкции, который обеспечивает работоспособность даже в случае отказа одной цепи. Кроме того, это трехфазный дизайн, так что его можно использовать по всему миру,
– сказал Гаксиола.

Инженер считает, что активировать технологию обратной зарядки Tesla может в любой момент в результате очередного обновления программного обеспечения. Пока функционал не активирован, им невозможно воспользоваться.

Что это значит для владельцев

Фактически, это означает, что рано или поздно владельцы электромобилей Tesla, которых недавно стало уже больше миллиона, начнут получать доход с продажи электроэнергии. В прошлом Маск уже обещал, что "Теслы" станут выгодным капиталовложением и начнут приносить владельцам прибыль. А недавно компания выпустила платформу для управления виртуальными электростанциями Autobidder.

Автор: Михаил Года
Теги: Tesla Новости Техно Техно Гаджеты
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