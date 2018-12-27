Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине

49 Читати новину українською
Tesla Supercharger
Tesla Supercharger / Фото из открытых источников

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о расширении сети станций зарядки электрокаров Tesla Supercharger в 2019 году.

Об этом Маск сообщил в своем Twitter.

Читайте также: Какую проблему общества решит новое изобретение Илона Маска - подземные дороги в 3D формате

В том числе две таких станции в 2019 году должны появиться в Украине.

Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китае,
– написал он.

Также основатель Tesla добавил ссылку на карту где отмечено и две заправки в Украине на трассе Киев – Львов.

Tesla, Ілон Маск
Новые Tesla Supercharger появятся в Украине в 2019 году

Также Маск, отвечая на вопрос, сказал, что скоро можно будет доехать в Киев из Ирландии.

На анонс отреагировал министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

Ну что ж ... Tesla едет в Украину. Сначала Model 3 в 2018, теперь суперчарджеры в 2019 году,
– написал министр.

 

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Авто Илон Маск Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
26 декабря 14:01 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
299
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
24 декабря 16:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
1141
Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
24 декабря 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
399
Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
23 декабря 20:08 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
3599
Самые захватывающие игры 2018 года
22 декабря 19:03 Самые захватывающие игры 2018 года
Михайло Года 794
Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
20 декабря 15:06 Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
421
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук