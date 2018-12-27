Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о расширении сети станций зарядки электрокаров Tesla Supercharger в 2019 году.

Об этом Маск сообщил в своем Twitter.

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В том числе две таких станции в 2019 году должны появиться в Украине.

Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китае,

– написал он.

Также основатель Tesla добавил ссылку на карту где отмечено и две заправки в Украине на трассе Киев – Львов.

Most people don’t know that the Tesla Supercharger network allows easy long distance travel throughout USA, most of Europe, Canada and China https://t.co/ZzN9Tabq8C — Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.



Новые Tesla Supercharger появятся в Украине в 2019 году

Также Маск, отвечая на вопрос, сказал, что скоро можно будет доехать в Киев из Ирландии.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.

На анонс отреагировал министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

Ну что ж ... Tesla едет в Украину. Сначала Model 3 в 2018, теперь суперчарджеры в 2019 году,

– написал министр.

Tesla comes to Ukraine!

Supercharges first! https://t.co/ErY6JM0zx7 — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) 26 грудня 2018 р.

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