Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о расширении сети станций зарядки электрокаров Tesla Supercharger в 2019 году.
Об этом Маск сообщил в своем Twitter.
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В том числе две таких станции в 2019 году должны появиться в Украине.
Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китае,
– написал он.
Также основатель Tesla добавил ссылку на карту где отмечено и две заправки в Украине на трассе Киев – Львов.
Новые Tesla Supercharger появятся в Украине в 2019 году
Также Маск, отвечая на вопрос, сказал, что скоро можно будет доехать в Киев из Ирландии.
На анонс отреагировал министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.
Ну что ж ... Tesla едет в Украину. Сначала Model 3 в 2018, теперь суперчарджеры в 2019 году,
– написал министр.
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