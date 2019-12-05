Маск написал мотивационное письмо команде Tesla, где назвал главные приоритеты работы компании

Конец года и квартала означает для работников Tesla традиционный аврал. Глава компании указал, на каких направлениях нужно сосредоточиться и только одно из них связано с автомобилями.

В своем ежегодном мотивационном письме для работников компании Маск сосредоточил внимание на двух направлениях: поставке электрокаров и, неожиданно, установке солнечных панелей, сообщает Electrek.

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Больше электромобилей

Первым по важности приоритетом Маск называет "доставку покупателям всех автомобилей" – пожалуй, всех, произведенных в конце 2019 года. В третьем квартале Tesla уже поставила рекорд, лишь немного не дотянув до заветной отметки в 100 тысяч машин. По предварительным подсчетам экспертов, в декабре каждая неделя будет рекордной для Tesla, и, вероятно, компания все же преодолеет эту планку.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что компании нужно ставить рекорды не по темпам продаж, а по прибыли. И похоже в Tesla это прекрасно понимают и уже готовы к таким рекордам.

К слову, недавно стало известно о том, что Tesla требует от поставщиков увеличить темпы отгрузки запчастей для нового электромобиля Model Y, а также для своего грузовика Semi.

Больше солнечной энергии

Второй по важности приоритет для Илона – "наращивание объемов установки солнечных панелей". Бизнес, долгое время приносил Tesla лишь многомиллионные убытки и разочарования, однако недавно начал оживать.

В прошлом квартале компания установила 43 МВт панелей, а также запустила услугу аренды: домохозяйству установка системы обойдется всего в 50 долларов в месяц.

Похоже 2020 год для Tesla и Илона Маска будет насыщенным. Продолжится работа над новым пикапом Cybertruck и Model Y, кроме того Маск еще в конце года успел анонсировать несколько интересных проектов. Поэтому работы в 2020 году будет более чем достаточно.

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