Маск назвал последнюю машину из своего "тайного плана"

Не так давно мы рассказывали про "тайный план" Илона Маска, который до сих пор успешно воплощался. Единственная не раскрытая позиция по этому плану тогда оставалась неизвестной. Сейчас инженер раскрыл и ее.

Для биржевых спекулянтов обнародования квартальных результатов Tesla – повод поиграть с ее акциями, а для всех остальных еще и шанс послушать Илона Маска, что думают о ближайших планах главного мирового производителя электрокаров. Inverse призывает обратить внимание на два анонса: о возможном производстве в будущем минивэна Tesla, а также про апрельский "День батарей", где Илон, видимо, представит альтернативу многолетнему партнерству с Panasonic.

К теме: К реализации "тайного плана Маска" Tesla осталось презентовать один автомобиль

Минивэн от Tesla

"Городской транспорт для множества пассажиров" – это последний вид транспорта под маркой Tesla, Илону осталось выпустить в рамках "тайного плана" – стратегического курса, намеченного в 2006 году и дополненного в 2016.

Обсуждая результаты четвертого квартала, он заявил, что в производстве минивэна "есть смысл", но сначала Tesla необходимо решить вопрос с аккумуляторами для тех машин, что она уже выпускает.

Есть ли для нас смысл выпустить минивэн или похожий на Sprinter фургон? Возможно. Но, как я уже говорил, нам придется нарастить масштабы выпуска батарей до уровня, которого сейчас никто и представить не может, и это настоящая проблема,

– рассказал Илон.

В 2017 году Маск выступал против полноразмерного автобуса, объявив, что "вызвать беспилотный автомобиль будет дешевле, чем купить билет". После этого некоторые наблюдатели предположили, что "городской транспорт для множества пассажиров" это совсем не автомобиль, а система транспортных тоннелей Loop. Но, как видно, глава Tesla снова обдумывает эту идею – хотя и без конкретики.

Ясно, что минивэн не будет выпущен скоро. После объявления о создании центра дизайна Tesla в Китае был опубликован первый скетч следующего Tesla – и это, скорее всего, хэтчбек.

О втором анонсе – долгожданном "дне батарей", теперь назначенном на апрель – известно гораздо меньше. Маск обещает "взорвать мозг" зрителям, но как именно – пока тайна.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно