Маск объявил дату презентации электромобиля Model Y

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CEO Tesla Илона Маска
CEO Tesla Илона Маска

CEO Tesla Илон Маск анонсировал официальную презентацию электрического кроссовера Model Y. Презентация состоится 14 марта во время специального мероприятия в LA Design Studio.

Информацию об этом Маск обнародовал в своем Twitter. Model Y станет доступной версии кроссовера Model X.

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Что известно о Model Y. Новинку можно считать преемником "доступного" электрокара Model 3. Как заявил сам Маск, новинка станет большей чем Model 3 примерно на 10%. При этом запас хода на одном заряде аккумуляторной батареи несколько снизится. Также новый электромобиль будет на 10% дороже Model 3.

Другие характеристики новинки Маск обещает раскрыть уже во время презентации. Тогда же должны назвать его стоимость.

Массовое производство нового кроссовера начнется в конце этого года или уже в начале 2020 года.

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Теги: Техно Новости Техно Tesla Илон Маск Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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