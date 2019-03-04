Маск объявил дату презентации электромобиля Model Y

CEO Tesla Илон Маск анонсировал официальную презентацию электрического кроссовера Model Y. Презентация состоится 14 марта во время специального мероприятия в LA Design Studio.

Информацию об этом Маск обнародовал в своем Twitter. Model Y станет доступной версии кроссовера Model X.

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Что известно о Model Y. Новинку можно считать преемником "доступного" электрокара Model 3. Как заявил сам Маск, новинка станет большей чем Model 3 примерно на 10%. При этом запас хода на одном заряде аккумуляторной батареи несколько снизится. Также новый электромобиль будет на 10% дороже Model 3.

Другие характеристики новинки Маск обещает раскрыть уже во время презентации. Тогда же должны назвать его стоимость.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.

Массовое производство нового кроссовера начнется в конце этого года или уже в начале 2020 года.

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