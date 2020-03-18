Маск отказался закрывать фабрику на карантин: компании могут угрожать санкции

Фабрика Tesla в Фримонте, США, продолжает работать, несмотря на прямое указание властей о закрытии из-за коронавируса всех предприятий, которые не производят жизненно важную продукцию. Глава компании Маск призвал сотрудников не бояться и пообещал подать личный пример. Власти округа обдумывают возможность применения санкций и закрыть фабрику принудительно.

В понедельник вечером Маск не подчинился приказу округа Аламеда прекратить работу второстепенных предприятий до 7 апреля, чтобы замедлить распространение COVID-19. Согласно документу, автомобили не относятся к числу жизненно необходимых товаров, в отличие от продуктов питания, бензина или медикаментов, сообщает Protocol.

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Реакция Tesla

Маск и другие руководители Tesla видят ситуацию по-своему, и считают свою компанию важной частью транспортной и энергетической системы страны.

Сотрудники Tesla накануне получили письма с разъяснением по графику работы во время эпидемии коронавируса. В одном из них, адресованном всем работникам, глава компании Маск пишет:

Я буду максимально откровенен: если вы чувствуете себя хоть немного больными или даже чувствуете недомогание, пожалуйста, не считайте, что вы обязаны приходить на работу. Я сам буду на рабочем месте, но это я. Абсолютно нормально, если вы захотите остаться дома с любой причине.

Также Маск заверил коллег, что, насколько ему известно, на 16 марта ни один из сотрудников Tesla не инфицирован COVID-19. В прошлом он уже говорил, что не считает смерть от коронавируса более вероятной чем гибель в ДТП.

Возможные последствия для компании

Нарушение указа о карантине считается мелким правонарушением, но правоохранительные органы имеют полномочия закрыть предприятие принудительно. Впрочем, как заявил представитель офиса шерифа округа Рэй Келли, пока в планах такого нет. Власти надеются на добровольное сотрудничество руководства фабрики.

Между тем в Украине по состоянию на 18 марта действуют карантинные мероприятия:

В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закроют метро. В маршрутках можно будет перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.

Во всех городах и селах Украины закрывают рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.



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