Маск предложил изготавливать на заводах Tesla аппараты искусственной вентиляции легких

Миллиардер и инженер Илон Маск заявил, что заводы компании Tesla готовы начать производство аппаратов для искусственной вентиляции легких, если возникнет такая необходимость из-за их недостатка.

Об этом гендиректор Tesla написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

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Мы готовы производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет наблюдаться их нехватка,

– написал Маск.

Так он ответил одному из подписчиков на просьбу переоборудовать фабрику Tesla для изготовления аппаратов для вентиляции.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Маск также добавил, что Tesla производит автомобили со сложными системами, SpaceX делает космические аппараты с системами жизнеобеспечения, поэтому аппараты для искусственной вентиляции не являются сложными в производстве, но не могут быть произведены мгновенно.

Стоит отметить, что аппараты искусственной вентиляции легких являются критически важными в ситуации с коронавирусом. Это – один из ключевых элементов в лечении людей с COVID-19, имеющих тяжелые осложнения дыхательной системы и требующих госпитализации.

Ранее Маск отказался закрывать фабрику Tesla во Фримонте по требованию властей штата. Он заявил, что ни у одного работника фабрики не зафиксирована коронавирусная инфекция. Кроме того Маск отметил, что любой работник фабрики может принять решение не идти на работу, если чувствует слабость или симптомы ОРВИ.

Также Илон негативно относится к ажиотажу и панике вокруг пандемии и уже неоднократно отмечал, что она может нанести больше вреда людям чем само заболевание.

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