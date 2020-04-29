Маск придумал, как сделать спутники Starlink невидимыми для астрономов

Илон Маск нашел решение неожиданной проблемы, которая возникла с началом формирования спутниковой группировки SpaceX на орбите – засветки ночного неба из-за преломления солнечных лучей о корпус спутников. Технология будет протестирована с отправкой на орбиту уже следующей партии спутников, то есть в течение ближайшего месяца.

Если план сработает, созвездие Starlink станет невидимым для наблюдателей с Земли, рассказывает CNET.

Если пропустили SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников системы Starlink

Что не так со спутниками Starlink

После запуска первых спутников сети Starlink, предназначенных для раздачи интернета из космоса, астрономы начали жаловаться на повышенную яркость сотен новых объектов, появившихся вокруг Земли, которые затрудняют наблюдение за ночным небом.

Реакция SpaceX

Компания пошла навстречу ученым, пообещав сделать все возможное, чтобы "маленькие дети могли смотреть на звезды через телескопы". В частности, один из спутников покрыли экспериментальной краской, которая снижает коэффициент отражения. Однако этого оказалось недостаточно – для того чтобы не создавать помех, спутники Starlink должны стать в 10 – 20 раз темнее.

На встрече комитета астрофизиков глава SpaceX Илон Маск пообещал продолжить поиск решения, которое удовлетворяет все стороны.

Новый экспериментальный спутник VisorSat должен, по его замыслу, сделаться невидимым для невооруженного глаза и свести к минимуму воздействие на астрономические наблюдения. Это будет уже не краска, а что-то вроде козырька от Солнца как в автомобиле или визора из пены, что блокирует солнечные лучи.

Испытания VisorSat запланированы на следующий запуск партии спутников Starlink. Последний состоялся совсем недавно, 22 апреля. В идеале Маск собирается вывести на орбиту до 30 тысяч спутников для раздачи интернета.

Альтернативный путь решения проблемы

Кроме обещаний исправить проблему с яркостью Маск выразил идею сотрудничества с астрономами путем создания на орбите "обсерватории по наблюдению за планетами". "Телескопы следующего поколения", как назвал их Маск, могли бы располагаться выше созвездия Starlink и не будут никому мешать. А поднять телескопы на орбиту могла бы новая супертяжелая ракета Starship, которая, как надеется Маск, начнет регулярные полеты через несколько лет.

Что такое Starlink?Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Теперь Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х запусков компания будет предоставлять такие услуги по всему миру.



SpaceX оценивает затраты на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, которая хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.

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