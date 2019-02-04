Маск продемонстрировал новый ракетный двигатель Raptor: зрелищное видео

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Маск испытал новый двигатель Raptor
Маск испытал новый двигатель Raptor / @elonmusk

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фотографии и видеозаписи демонстрации испытания ракетного двигателя Raptor, который будет установлен на супертяжелую ракету-носитель Starship.

На своей странице в Twitter Маск поделился фотографиями и зрелищными видеозаписями прямо с испытательной площадки, где проводится серия тестов работы нового двигателя Raptor, которые проходят в Техасе.

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Двигатель ракеты Starship Raptor сейчас проходит тестовые испытания на мощность и продолжительность работы.

Новая ракета Starship заменит существующие ракеты SpaceX – Falcon 9, Falcon Heavy, грузовой космический корабль Dragon и пилотируемый Dragon 2.

В 2017 году компания SpaceX приняла решение о переходе к стратегии "экономного стартапа" и объединения в один проект технологий запуска на околоземную орбиту, межпланетных полетов, а также межконтинентальных перелетов в пределах Земли.

Маск отметил, что тяга двигателей составит не менее 200 тонн.

Еще 1 февраля глава SpaceX в своем Twitter показал фото нового двигателя Raptor, который привезли на полигон в Техасе для проведения испытаний.

Что известно о ракете Starship?Это новое название космической ступени ракеты-носителя нового поколения, ранее известной как BFR. Новая система SpaceX рассчитана для полетов на Марс и Луну, а также для быстрых перелетов на Земле. Ракета Starship будет три двигателя типа Raptor.

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Теги: SpaceX Илон Маск Техно Космос
Источник: 24 Канал
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