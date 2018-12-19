Маск протестовал первый готовый тоннель Boring Company: фото
Илон Маск обнародовал фото первого уже готового тоннеля своей компании Boring Company. Тоннель проходит под штаб-квартирой SpaceX в Хоторне, Калифорния.
Фото предприниматель опубликовал в своем Twitter.
Тоннель имеет ширину 4,3 метра и тянется на 2,3 км. На его строительство потратили около 10 миллионов долларов. Как сообщил Маск, подобные тоннели можно строить в несколько слоев, формируя некую 3D сеть подземных магистралей.
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Туннели разработаны для автомобилей, которые будут иметь специальный набор съемных колес. Каждый час через туннель может проехать 4000 авто. Скорость в тоннеле может превышать 240 км/ч.
Маск также показал модель Tesla Model X со сменными колесами, которая была размещена в туннеле.
По этому тоннелю уже проехались несколько человек, в том числе один журналист, правда последнему поездка не очень понравилась, потому что его "зашатало". И Маск заверил, что со временем система будет работать "гладко, как стекло".
Что такое Boring Company? Эта компания занимается разработкой транспортной сети из подземных тоннелей. Таким образом разработчики хотят решить проблему с переполненностью на дорогах и пробками. На проект тоннелей компания уже привлекла 113 миллионов долларов инвестиций.