Маск рассказал, каким смартфоном пользуется

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что пользуется техникой Apple, в частности смартфоном их производства. При этом он подчеркнул, что продукты Apple сейчас утратили свою популярность.

Об этом пишет businessinsider.com.

"Не так много продуктов действительно делают нас счастливее. Долгое время это делала Apple. Я по-прежнему считаю, что компания создает прекрасные телефоны. Я всегда пользовался и продолжаю пользоваться iPhone. Но ранее Apple выпускала технику, которая нас прямо поражала. Конечно, она и сейчас делает прекрасные продукты, но они уже менее значимые", – пояснил миллиардер.

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Он также сравнил компанию Apple со своей компанией Tesla. Как отметил Маск, он бы хотел, чтобы электромобили поражали пользователей так же, как и в iPhone в прошлом.

"Не думаю, что люди обязательно побегут в магазин за iPhone 11. Но с Tesla мы хотим делать продукцию, которой люди будут восхищаться", – говорит Маск.

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