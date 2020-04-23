Маск рассказал, когда начнется тестирование интернета Starlink
CEO компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда стартует тестирование интернета в рамках проекта Starlink. По его словам, закрытое бета-тестирование начнется в июле.
Как передает издание techcrunch.com, публичное тестирование начнется примерно через полгода, то есть в октябре.
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Сначала тестирование будет доступно для пользователей в Канаде и на севере США. В других странах интернет от Starlink будет доступен уже в 2021 году.
Что известно о проекте Starlink
В рамках проекта SpaceX вывела на орбиту 420 спутников для скоростного интернета. 22 апреля компания вывела на орбиту очередную партию спутников – на этот раз это было 60 космических аппаратов. Это уже седьмой запуск с мая 2019 года.
Запуск партии спутников Starlink – 22 апреля 2020: видео
Таким образом Маск пытается создать полномасштабную сеть спутников, которая обеспечит пользователей широкополосным доступом к дешевому интернету из любой части планеты.
SpaceX оценивает затраты на проект примерно в 10 миллиардов долларов. Благодаря Starlink Маск хочет зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX и своих космических миссий.
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