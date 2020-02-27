Маск усовершенствовал рытье тоннелей: будет втрое быстрее

Boring Company ввела в эксплуатацию щит для прохождения третьего поколения. Утверждается, что это полностью собственная разработка. Машина, получившая имя Prufrock, позволит прокладывать тоннели намного быстрее и эффективнее. Кроме того, она сразу будет монтировать сегменты туннелей – устанавливать арматуру и разворачивать электронику.

О применении нового устройства сообщается в официальном твиттере компании. Машина под названием Prufrock должна значительно повысить скорость и эффективность прокладки тоннелей, отмечает Electrek.

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Как ранее работала Boring Company

На первых этапах своей деятельности компания использовала уже существующий щит для прохождения, который получил имя Godot. Он помог обкатать процесс бурения и построить тестовый участок тоннеля под Лос-Анджелесом длиной в одну милю.

Щит для прохождения Godot / Boring Company

На смену Gogot пришла бурильная машина второго поколения – Line-Storm. В этом случае Boring Company усовершенствовала купленную установку.

В конце 2018 года Илон Маск объявил, что компания работает над созданием собственного проходческого щита. Он дал установке третьего поколения имя Prufrock и заявил, что он будет в три раза мощнее предшественников.

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Кроме того, щит должен был получить автоматизированную систему монтажа сегментов тоннеля, включая установку арматуры и развертывания электроники. Учитывая то, что при прокладке тоннелей на бурение уходит всего около 10 минут в час, а остальное время тратится на монтаж систем, Prufrock позволил бы значительно ускорить процесс строительства.

Чуть больше чем через год в аккаунте Boring Company появилось фото нового щита с лаконичной подписью "Prufrock живой". Машина на снимке выглядит так, будто уже работает, однако неясно, где именно она размещена.

Prufrock is alive pic.twitter.com/VH2YDAw4rb — The Boring Company (@boringcompany) February 23, 2020

Успехи Boring Company

Ранее компания отчиталась о завершении строительства первого тоннеля под Лас-Вегасом. Движение участком длиной 1,3 км начнется через год, в январе 2021 года. Теперь компания начнет работу над прокладкой второго участка, параллельно первой.

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